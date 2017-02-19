«А вам не все равно?» В Серове в чужую могилу тайком подхоронили мужчину из Екатеринбурга

Вдова умершего не видит своей вины.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017
Жительница Серова обнаружила, что в могилу ее свекрови и свекра подхоронили постороннего человека, об этом 19 февраля написал Ura.ru.
История произошла в Серове еще 5 числа. Местная жительница Ираида Большакова пришла на кладбище, чтобы проведать могилу родственников. На кладбище в микрорайоне Металлург женщина обнаружила, что в семейной ограде появилось новое захоронение неизвестного ей мужчины.
— Около могилы свекра и свекрови кто-то выдернул столик и бросил прямо там. Лавки – нет. И между могилами свекра и свекрови новая могила появилась. Мужчину какого-то подхоронили, мне лично незнакомого. Подхоранивали не зимой. Потому что памятники свекра и свекрови не закопченные, как было бы, если б жгли резиновые покрышки и отогревали мерзлую землю, – рассказала местной газете «Глобус» Ираида Большакова.
Через неделю выяснилось, что к свекрови и свекру Ираиды Сергеевны похоронили серовчанина, который, по словам сотрудников ритуальной конторы, был родственником Большаковых. Но женщина сказала, что у ее семьи нет и не было таких родных.
Расследуя эту ситуацию дальше, Большаковы выяснили, что этот мужчина был из Екатеринбурга.
Его жена на вопрос, зачем они так сделали, ответила: «А вам не все равно?»
— Женщина, о которой идет речь, заявления в органы внутренних дел не подавала. Если у нее есть документы на этот участок, то она имеет право обратиться в судебную инстанцию, — прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.