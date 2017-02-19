Водопровод, из-за прорыва которого затопило центральные улицы Екатеринбурга, начнут чинить только завтра

Сотрудники «Водоканала» ждут, пока уйдет вода.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

Водопровод, из-за прорыва которого в понедельник, 20 февраля, затопило несколько центральных улиц, начнут чинить не раньше завтрашнего дня.

– Большой поток воды пошел по улицам, потому что авария произошла на водоводе в районе пересечения улиц Академической и Мира. Завтра копать будем, – сообщили НАШЕЙ в диспетчерской «Водоканала». – Потому что, во-первых, нужно дождаться, когда сойдет вода, во-вторых, согласовать работы с представителем подземных коммуникаций. Потому как под землей проходит не только наш водопровод.

Чтобы добраться до места аварии, коммунальщикам пришлось спилить несколько деревьев по адресу: Мира, 19. Марина ПОДКОРЫТОВА / "Наша газета"

Там же сообщили, что аварийный участок водопровода уже отключили. Но жилые дома не попали под отключения.

Комунальщики перекрыли участок улицы. Марина ПОДКОРЫТОВА / "Наша газета"

Однако, как сообщает с места корреспондент НАШЕЙ, по словам рабочих аварийной бригады, в близлежащих домах всё-таки нет воды.

Дороги на затопленных улицах сейчас покрыты месивом из грязного снега и воды. Марина ПОДКОРЫТОВА / "Наша газета"

Сейчас служба благоустройства пытается устранять последствия авария, но пока, судя по фото от жителей города, слабо получается.

О том, как вода захватывала центр города, подробнее читайте в нашем материале.

Из-за коммунальной аварии коммунальщики перекрыли улицу Академическую на участке от улицы Мира до улицы Софьи Ковалевской.

Движение трамваев на Академической было остановлено до самого вечера. Марина ПОДКОРЫТОВА / "Наша газета"