Замглавы городской администрации объявил об отставке главного архитектора Екатеринбурга

Сергей Тушин сообщил, что сегодня был последний рабочий день Тимура Абдуллаева в этой должности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

Заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин официально объявил об отставке главного архитектора города Тимура Абдуллаева, который работал в этой должности с начала 2015 года. Об этом замглавы заявил во время эфира программы «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний». Однако на официальном городском портале этой информации пока нет.

– Тимур Насырович Абдуллаев сегодня завершает свою работу. Сегодня его последний день работы в качестве главного архитектора. Два с небольшим года он отработал в этой должности. И могу сказать, что он оставил очень яркий, очень интересный след. Хочу сказать, что его работа положительно сказалась на тех принципах и подходах в области архитектуры и градостроительства в Екатеринбурге, – заявил Сергей Тушин.

При этом он отметил несколько проектов, которые реализовывались при участии Тимура Абдуллаева и по его инициативе. К примеру, работу по паспортизации фасадов, которая предполагает установку жестких критериев к внешнему виду зданий, и стратегию пространственного развития города.

– Сразу хочу сказать, что сотрудничество с Тимуром Насыровичем в новом качестве и статусе продолжится. Надеемся, что он останется членом Градсовета. И будет выступать в качестве эксперта при реализации тех проектов, которые он в своё время начинал, – добавил Тушин.