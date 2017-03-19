Сегодня нельзя думать о плохом – сбудется! В день весеннего равноденствия солнце дарит людям мощную энергетику

Сегодня наступил день весеннего равноденствия.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017



Сегодня день равен ночи

Сегодня, 20 марта, – день весеннего равноденствия.

В этот день Земля оказывается в таком положению к Солнцу, что его лучи падают отвесно на экватор.

При этом два полушария, от экватора до полюсов, нагреваются примерно одинаково, это происходит два раза в году: в день весеннего равноденствия и в день осеннего равноденствия.

Весеннее равноденствие наступает, когда Солнце переходит из южного полушария небесной сферы в северное. В Южном полушарии Земли наступает астрономическая осень, а в Северном — астрономическая весна, которая продолжается до дня летнего солнцестояния (21 июня).

Проще говоря, это время, когда день наконец становится равен ночи.

В народном календаре этот день считается началом весны. А во многих странах в этот день празднуют пробуждение всего живого на земле, начало новой жизни. В древности этот языческий праздник означал начало нового года. С того времени сохранилось множество примет и традиций.

Приметы на день весеннего равноденствия 20 марта

В день весеннего равноденствия нельзя думать о плохом – есть большой шанс, что это сбудется. Говорят, что эта примета верна на сто процентов. Дело в том, что из-за угла падения солнечного луча человек пронизывается солнцем и наполняется его мощной энергией. И потому получает магическую силу, которой обычно владеют только сильные по энергетике люди и маги. Из-за этого 20 марта в день весеннего равноденствия нужно следить за своими мыслями и словами, думать только о хорошем.

– есть большой шанс, что это сбудется. Говорят, что эта примета верна на сто процентов. Дело в том, что из-за угла падения солнечного луча человек пронизывается солнцем и наполняется его мощной энергией. И потому получает магическую силу, которой обычно владеют только сильные по энергетике люди и маги. Из-за этого 20 марта в день весеннего равноденствия нужно следить за своими мыслями и словами, думать только о хорошем. Благодаря мощному энергетическому посылу в этот день можно загадывать желания – их исполнению будет способствовать мощная сила.

Взгляните за окно – какую погоду вы наблюдаете, такая и будет в течение 40 дней. Если в этот день тепло, значит, вся весна будет теплой. Если пасмурно, холодно или снег, — лето наступит поздно.

В старину в этот день пекли печенье и пироги в виде жаворонков. Это было своеобразным символом и талисманом праздника. Считалось, что поедание такой выпечки должно привлечь здоровье на весь год. Кроме этого, на таком печенье еще и гадали. В тесто подбрасывали различные предметы, а потом смотрели, что кому выпадет. Если попалась монетка – быть богатым в этом году, кольцо – выйти замуж, пуговица – успех в делах.

В период, когда день равен ночи, согласно поверью, ведьмы собираются на шабаш на Ведьминой Горе, где празднуют свою свободу. Многие колдуны и экстрасенсы выбирают именно эту ночь для проведения магических ритуалов, поскольку их силы временно возрастают.

Народные приметы гласят, что в праздник весеннего равноденствия особо удачно проходят ритуалы на любовь. В старину в этот день незамужние девушки ходили к ведуньям и просили приворожить или погадать на суженого. Но учтите, что в этот день любой ритуал получает огромную силу, в том числе и любовный приворот, который и без того опасен сам по себе. Поэтому будьте осторожны и лишний раз подумайте, не слишком ли дорого это вам будет стоить.





Религия с давних времен также уделяла этому дню важное значение. Дата Пасхи, которая отмечается ежегодно в разное время, отсчитывалась от дня весеннего равноденствия следующим образом: 21 марта — первое полнолуние — первое воскресенье, оно и считалось праздничным днем.



