Госжилнадзор объявил сроки сдачи долгостроя ЖК «Новый Уктус» в Екатеринбурге

Дольщикам обещали отдать квартиры в доме еще в 2016 году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017

Глава Госжилнадзора по Свердловской области Алексей Россолов назвал сроки возобновления и сдачи ЖК «Новый Уктус», сдача которого была запланирована еще в 2016 году. Письмо от Россолова в соцсети опубликовал 20 марта депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Как следует из документа, застройщик ЖСК «Уралэнергостройкомплекс» приостановил стройку до 10 апреля 2017 года. Сдача ЖК «Новый Уктус» на улице Самолетной в эксплуатацию запланирована на ноябрь 2017 года.

— Сроки проведения строительных работ устанавливаются застройщиком в проектной документации, изменения в которую застройщик вправе вносить самостоятельно, — оговаривается глава Госжилнадзора региона.

По его словам, для решения проблемы планируется провести перерасчет платы за подключение к сетям водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Кроме того, Госжилнадзор планирует совместно с прокуратурой провести проверку ЖСК «Уралэнергостройкомплекс».