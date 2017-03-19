На этой неделе любой екатеринбуржец может пройти флюорографии, вне зависимости от прописки и регистрации

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017
В пятницу, 24 марта, во всем мире будут отмечать День борьбы с туберкулезом. В том числе, мероприятия, посвященные борьбе с этим заболеванием, пройдут и в столице Урала.
Так, например, в течение всей этой недели – с 20 по 24 марта – любой желающий сможет пройти в Екатеринбурге флюорографию, вне зависимости от места регистрации и прописки.. Человеку нужно будет лишь предъявить паспорт и медицинский полис.
Кроме того, в рамках «Субботника против рака» 25 марта в лечебно-профилактических учреждениях Екатеринбурга состоится «день открытых дверей по вопросам профилактики туберкулеза». Где все желающие также смогут пройти флюорографический осмотр без предварительной записи, вне зависимости от места регистрации и прописки. Но при себе опять же нужно будет иметь паспорт и полис. При этом все пришедшие смогут посмотреть видеоролик, в котором расскажут о мерах профилактики туберкулеза, а также им раздадут брошюрки с подобной информацией.
Заметим, что в прошлом году в медучреждениях Екатеринбурга было выявлено 934 больных туберкулезом. И, несмотря на то, что диагностика и лечение значительно шагнули вперед, статистика заболеваемости остается довольно высокой. Поэтому врачи советуют более внимательно относиться к профилактике.
Адреса и режим работы поликлиник, где можно пройти флюорографию
|
Район
|
Лечебное учреждение
|
Часы работы
|
Верх-Исетский
|
МБУ «ЦГБ № 2», поликлиника, пер. Северный, 2
Регистратура: 389-86-68
Рентген кабинет (с 8.00 до 19.00): 389-86-34
|
пн – пт: с 8.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 13.30
каждая четвертая суббота месяца рабочая с 9.00 до 14.00
|
МО «Новая больница», поликлиническое отделение, ул. Заводская, 29
Регистратура: 242-57-78 231-59-32
|
пн, вт,чт,пт: с 8.00 до 14.00
ср: с 12.00 до 18.00
|
Железнодорожный
|
МБУ «ЦГБ № 3», Поликлиника № 1, ул. Бебеля, 160
Регистратура: 272-27-40
Администратор: 272-21-00
|
пн – пт: с 8.00 до 18.00
перерыв с 11.00 до 11.30.
рабочая суббота месяца с 9.00 до 15.00
|
МБУ «ЦГБ № 3», Поликлиника № 2, ул. Братьев Быковых, 16
Регистратура: 272-27-80
Администратор: 272-27-80 (3)
|
пн – пт: с 8.00 до 13.00
|
Кировский
|
МБУ «ЦГБ № 7», Поликлиника № 1, ул. Первомайская, 11
Регистратура: 355-36-53
|
пн – пт: с 8.00 до 14.00
чт: с 12.00 до 18.00
|
МБУ «ЦГБ № 7», Поликлиника № 3, ул. Сыромолотова, 19
Регистратура: 347-25-65
|
пн – пт: с 8.00 до 14.00
четвертая суббота каждого месяца рабочая
|
МБУ «ЦГБ № 7», Поликлиника № 1, ул. Вилонова, 3, каб. 117
Регистратура: 369-30-09
|
пн – пт: с 8.00 до 18.00
вторая суббота каждого месяца рабочая
|
Ленинский
|
МБУ «ЦГКБ № 6», Поликлиника № 1, пер. Саперов,3, каб. 114
Регистратура: 257-33-54 (55).
Кабинет флюорографии: 257-57-04
|
пн – пт: с 8.15 до 18.00
перерыв: с 13.00 до 14.00, с 11.00 до 11.30 и с 16.00 до 16.30 – кварцевание
|
МБУ «ЦГКБ № 6», Поликлиника № 4, ул. С. Дерябиной, 34д
Регистратура: 240-18-55
Справка: 240-58-26
|
пн – пт: с 8.15 до 18.00
перерыв: с 13.00 до 14.00, с 11.20 до 11.50 и с 16.00 до 16.30 – кварцевание
|
Октябрьский
|
МБУ «ЦГКБ № 1», Поликлиническое отделение № 1, ул. Декабристов, 27
Регистратура: 254-07-70, 254-67-04
|
пн – пт: с 8.00 до 14.00
|
МБУ «ЦГКБ № 1», Поликлиническое отделение № 3,Э пр-т Ленина, 52
Регистратура: 350-21-92, 350-10-47, 350-07-95
|
пн – пт: с 8.00. до 18.00
25.03.2017 с 9.00 до 15.00
|
Орджоникидзеский
|
МБУ «ЕКДЦ», пер. Суворовский, 5, каб. 103
Регистратура: 338-17-40
Справка: 227-00-90
Кабинет флюорографии: 338-17-55
|
пн – пт: с 9.00 до 19.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
|
МБУ «ЕКДЦ», пер. Суворовский, 5в, каб. 523 и 234
Справка: 338-13-97
|
пн – пт: с 9.00 до 14.00 (каб. 523), с 8.00 до 13.00 (каб. 234)
каждая четвертая суббота месяца с 9.00 до 15.00
|
МАУ «ЦГКБ № 23», ул. Старых большевиков, 9, каб. 1
Регистратура: 389-96-85
Кабинет флюорографии: 389-96-45
|
пн – пт: с 8.00 до 17.00
технический перерыв: с 8.00 до 8.30, с 12.30 до 13.00, с 16.30 до 17.00.
четвертая суббота месяца с 9.00 до 14.00
|
Чкаловский
|
МАУ «ЦГБ № 20», Поликлиническое отделение № 1, ул. Профсоюзная, 59
Регистратура: 258-42-02, 258-16-30, 258-16-32
|
пн – пт: с 8.00 до 18.00.
каждая четвертая суббота месяца с 9.00 до 15.00 без перерыва на обед
|
МАУ «ЦГБ № 20», Поликлиническое отделение № 3, пер. Короткий, 2
Регистратура: 210-73-85, 210-73-90, 8-912-690-29-21
|
пн – пт: с 8.00 – 18.00
каждая четвертая суббота месяца с 9.00 до 15.00 без перерыва на обед
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МУ «ЦГКБ № 24», Поликлиника № 1, пер. Рижский, 16
Регистратура: 297-82-00, 297-83-81
|
пн – пт:с 8.00 до 18.00
перерыв: с 10.30 до 11.00 и с 13.30 до 14.00.
четвертая суббота месяца: с 09.00 до 15.00
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МУ «ЦГКБ № 24», Поликлиника № 4, ул. Селькоровская, 62
Регистратура: 256-87-38, 255-55-64
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пн – пт: с 8.00 до 14.00
перерыв с 10.30 до 11.00
вторая суббота месяца с 09.00 до 13.00
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МУ «ЦГКБ № 24», Поликлиника № 2, ул. Академика Шварца, 14г
Регистратура: 270-91-27, 270-91-28
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пн – пт: с 8.00 до 15.00
перерыв с 13.30 до 14.00
четвертая суббота месяца с 9.00 до 15.00
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В ООО «Клиника Павлова» на ул. Саперов, 3 стационарного флюорографа нет. Пациенты направляются в поликлинику № 1 при ЦГКБ № 6
Регистратура: 257-33-54 (55)
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пн – пт: с 15.00 до 18.00
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ООО «Клиника Павлова», ул. Буторина, 3а
Регистратура: 385-70-70
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пн – пт: с 8.00 до 14.00
- Напомним, что с целью профилактики флюорографию необходимо проходить не реже 1 раза в год.
- Основными симптомами туберкулеза являются: кашель или покашливание с выделением мокроты, возможно с кровью; быстрая утомляемость и появление слабости; снижение или отсутствие аппетита, потеря в весе; повышенная потливость, особенно по ночам; незначительное повышение температуры до 37-37,5 градусов.
- При сохранении хотя бы одного из этих симптомов в течение трех недель врачи рекомендуют срочно обращаться к терапевту.