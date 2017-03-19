На этой неделе любой екатеринбуржец может пройти флюорографии, вне зависимости от прописки и регистрации

НАША публикует адреса и режим работы поликлиник.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017

В пятницу, 24 марта, во всем мире будут отмечать День борьбы с туберкулезом. В том числе, мероприятия, посвященные борьбе с этим заболеванием, пройдут и в столице Урала.

Так, например, в течение всей этой недели – с 20 по 24 марта – любой желающий сможет пройти в Екатеринбурге флюорографию, вне зависимости от места регистрации и прописки.. Человеку нужно будет лишь предъявить паспорт и медицинский полис.

Кроме того, в рамках «Субботника против рака» 25 марта в лечебно-профилактических учреждениях Екатеринбурга состоится «день открытых дверей по вопросам профилактики туберкулеза». Где все желающие также смогут пройти флюорографический осмотр без предварительной записи, вне зависимости от места регистрации и прописки. Но при себе опять же нужно будет иметь паспорт и полис. При этом все пришедшие смогут посмотреть видеоролик, в котором расскажут о мерах профилактики туберкулеза, а также им раздадут брошюрки с подобной информацией.

Заметим, что в прошлом году в медучреждениях Екатеринбурга было выявлено 934 больных туберкулезом. И, несмотря на то, что диагностика и лечение значительно шагнули вперед, статистика заболеваемости остается довольно высокой. Поэтому врачи советуют более внимательно относиться к профилактике.

Адреса и режим работы поликлиник, где можно пройти флюорографию

Район Лечебное учреждение Часы работы Верх-Исетский МБУ «ЦГБ № 2», поликлиника, пер. Северный, 2 Регистратура: 389-86-68 Рентген кабинет (с 8.00 до 19.00): 389-86-34 пн – пт: с 8.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 13.30 каждая четвертая суббота месяца рабочая с 9.00 до 14.00 МО «Новая больница», поликлиническое отделение, ул. Заводская, 29 Регистратура: 242-57-78 231-59-32 пн, вт,чт,пт: с 8.00 до 14.00 ср: с 12.00 до 18.00 Железнодорожный МБУ «ЦГБ № 3», Поликлиника № 1, ул. Бебеля, 160 Регистратура: 272-27-40 Администратор: 272-21-00 пн – пт: с 8.00 до 18.00 перерыв с 11.00 до 11.30. рабочая суббота месяца с 9.00 до 15.00 МБУ «ЦГБ № 3», Поликлиника № 2, ул. Братьев Быковых, 16 Регистратура: 272-27-80 Администратор: 272-27-80 (3) пн – пт: с 8.00 до 13.00 Кировский МБУ «ЦГБ № 7», Поликлиника № 1, ул. Первомайская, 11 Регистратура: 355-36-53 пн – пт: с 8.00 до 14.00 чт: с 12.00 до 18.00 МБУ «ЦГБ № 7», Поликлиника № 3, ул. Сыромолотова, 19 Регистратура: 347-25-65 пн – пт: с 8.00 до 14.00 четвертая суббота каждого месяца рабочая МБУ «ЦГБ № 7», Поликлиника № 1, ул. Вилонова, 3, каб. 117 Регистратура: 369-30-09 пн – пт: с 8.00 до 18.00 вторая суббота каждого месяца рабочая Ленинский МБУ «ЦГКБ № 6», Поликлиника № 1, пер. Саперов,3, каб. 114 Регистратура: 257-33-54 (55). Кабинет флюорографии: 257-57-04 пн – пт: с 8.15 до 18.00 перерыв: с 13.00 до 14.00, с 11.00 до 11.30 и с 16.00 до 16.30 – кварцевание МБУ «ЦГКБ № 6», Поликлиника № 4, ул. С. Дерябиной, 34д Регистратура: 240-18-55 Справка: 240-58-26 пн – пт: с 8.15 до 18.00 перерыв: с 13.00 до 14.00, с 11.20 до 11.50 и с 16.00 до 16.30 – кварцевание Октябрьский МБУ «ЦГКБ № 1», Поликлиническое отделение № 1, ул. Декабристов, 27 Регистратура: 254-07-70, 254-67-04 пн – пт: с 8.00 до 14.00 МБУ «ЦГКБ № 1», Поликлиническое отделение № 3,Э пр-т Ленина, 52 Регистратура: 350-21-92, 350-10-47, 350-07-95 пн – пт: с 8.00. до 18.00 25.03.2017 с 9.00 до 15.00 Орджоникидзеский МБУ «ЕКДЦ», пер. Суворовский, 5, каб. 103 Регистратура: 338-17-40 Справка: 227-00-90 Кабинет флюорографии: 338-17-55 пн – пт: с 9.00 до 19.00 перерыв: с 13.00 до 14.00 МБУ «ЕКДЦ», пер. Суворовский, 5в, каб. 523 и 234 Справка: 338-13-97 пн – пт: с 9.00 до 14.00 (каб. 523), с 8.00 до 13.00 (каб. 234) каждая четвертая суббота месяца с 9.00 до 15.00 МАУ «ЦГКБ № 23», ул. Старых большевиков, 9, каб. 1 Регистратура: 389-96-85 Кабинет флюорографии: 389-96-45 пн – пт: с 8.00 до 17.00 технический перерыв: с 8.00 до 8.30, с 12.30 до 13.00, с 16.30 до 17.00. четвертая суббота месяца с 9.00 до 14.00 Чкаловский МАУ «ЦГБ № 20», Поликлиническое отделение № 1, ул. Профсоюзная, 59 Регистратура: 258-42-02, 258-16-30, 258-16-32 пн – пт: с 8.00 до 18.00. каждая четвертая суббота месяца с 9.00 до 15.00 без перерыва на обед МАУ «ЦГБ № 20», Поликлиническое отделение № 3, пер. Короткий, 2 Регистратура: 210-73-85, 210-73-90, 8-912-690-29-21 пн – пт: с 8.00 – 18.00 каждая четвертая суббота месяца с 9.00 до 15.00 без перерыва на обед МУ «ЦГКБ № 24», Поликлиника № 1, пер. Рижский, 16 Регистратура: 297-82-00, 297-83-81 пн – пт:с 8.00 до 18.00 перерыв: с 10.30 до 11.00 и с 13.30 до 14.00. четвертая суббота месяца: с 09.00 до 15.00 МУ «ЦГКБ № 24», Поликлиника № 4, ул. Селькоровская, 62 Регистратура: 256-87-38, 255-55-64 пн – пт: с 8.00 до 14.00 перерыв с 10.30 до 11.00 вторая суббота месяца с 09.00 до 13.00 МУ «ЦГКБ № 24», Поликлиника № 2, ул. Академика Шварца, 14г Регистратура: 270-91-27, 270-91-28 пн – пт: с 8.00 до 15.00 перерыв с 13.30 до 14.00 четвертая суббота месяца с 9.00 до 15.00 В ООО «Клиника Павлова» на ул. Саперов, 3 стационарного флюорографа нет. Пациенты направляются в поликлинику № 1 при ЦГКБ № 6 Регистратура: 257-33-54 (55) пн – пт: с 15.00 до 18.00 ООО «Клиника Павлова», ул. Буторина, 3а Регистратура: 385-70-70 пн – пт: с 8.00 до 14.00