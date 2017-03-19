Без «Единой России»: озвучены предварительные результаты довыборов в Гордуму Екатеринбурга

Новоизбранные депутаты проработают всего год.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017

В Екатеринбурге 20 марта 2017 года стали известны предварительные результаты довыборов двух депутатов Городской думы. Данные опубликованы в системе ГАС «Выборы».

Ни одного победителя от «Единой России»

Новыми депутатами, согласно данным с участков, стали сын бывшего сенатора Андрея Вихарева — Григорий, выдвинувшийся от ЛДПР в Кировском округе, и самовыдвиженец Владимир Смирнов (Орджоникидзевский округ).

Первый кандидат набрал 53,5% голосов от общего числа пришедших избирателей. Его ближайший противник от «Единой России», гендиректор комбината «Хороший вкус» Михаил Смоляков получил 34,3%.

За Вихарева и Смолякова проголосовали 5 090 и 3 265 человек соответственно.

Самовыдвиженец Смирнов оторвался от единоросса Стругова на несколько сотен голосов. За первого кандидата проголосовали 3 738 человек, за второго — 3 118 избирателей.

Не было ярких кандидатов

НАША попросила прокомментировать предварительные результаты руководителя регионального исполкома «Единой России», депутата Екатеринбургской гордумы Александра Косинцева.

— Пока результаты не окончательны, и я воздержусь от комментариев. Замечу лишь, что явка на довыборах была низкая явка. На мой взгляд, это связано с тем, что не заявлялись основные игроки, поскольку депутаты избираются на год. Кампания велась вяло, и это притупило внимание избирателей, — сказал Александр Косинцев.