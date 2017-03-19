Без «Единой России»: озвучены предварительные результаты довыборов в Гордуму Екатеринбурга

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017
В Екатеринбурге 20 марта 2017 года стали известны предварительные результаты довыборов двух депутатов Городской думы. Данные опубликованы в системе ГАС «Выборы».
Ни одного победителя от «Единой России»
Новыми депутатами, согласно данным с участков, стали сын бывшего сенатора Андрея Вихарева — Григорий, выдвинувшийся от ЛДПР в Кировском округе, и самовыдвиженец Владимир Смирнов (Орджоникидзевский округ).
Первый кандидат набрал 53,5% голосов от общего числа пришедших избирателей. Его ближайший противник от «Единой России», гендиректор комбината «Хороший вкус» Михаил Смоляков получил 34,3%.
За Вихарева и Смолякова проголосовали 5 090 и 3 265 человек соответственно.
Самовыдвиженец Смирнов оторвался от единоросса Стругова на несколько сотен голосов. За первого кандидата проголосовали 3 738 человек, за второго — 3 118 избирателей.
Не было ярких кандидатов
НАША попросила прокомментировать предварительные результаты руководителя регионального исполкома «Единой России», депутата Екатеринбургской гордумы Александра Косинцева.
— Пока результаты не окончательны, и я воздержусь от комментариев. Замечу лишь, что явка на довыборах была низкая явка. На мой взгляд, это связано с тем, что не заявлялись основные игроки, поскольку депутаты избираются на год. Кампания велась вяло, и это притупило внимание избирателей, — сказал Александр Косинцев.
- Ранее в Екатеринбургской гордуме освободились два места депутатов. Экс-директор ТЮЗа Светлана Учайкина перешла на пост министра культуры Свердловской области. Депутат Гордумы Игорь Володин избрался в Заксобрание региона.
- Потенциальное число избирателей в округах, где проводились довыборы, составляет 121 тысячу человек.
- Общественники, наблюдавшие за процессом голосования, сообщали о массовых нарушениях. Так, пожилую женщину в Екатеринбурге облили краской за «неправильное» голосование.