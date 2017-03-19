В Екатеринбург пришла настоящая уральская весна: утром будет минусовая температура, а днем жарко и солнечно

По ночам ожидаются заморозки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017

Неделя с 20 по 26 марта в Екатеринбурге и Свердловской области будет солнечной, без осадков. По утрам по-прежнему минус и легкий морозец, днем будет плюс и хорошая погода, к вечеру вновь подмерзнет. Одеваться советуем по уральской весне: утром шубу, днем плащ, вечером снова шубу.

В понедельник, 20 марта, в Екатеринбурге утром, в 8 часов, было -7. Днем синоптики обещают солнечную погоду и потепление до +1+3 градусов. Осадков не ожидается, ветер юго-восточный, 3 метра в секунду. К вечеру похолодает до -5.

Во вторник, 21 марта, будет чуть теплее: утром -7, днем до +3. Ветер юго-восточный, 3 метра в секунду. День обещают солнечным и без осадков.

Среда, 22 марта, будет примерно с такой же погодой: утром -6, днем до +5. к вечеру вновь -5-7.

Четверг, 23 марта, потеплеет. Утром синоптики обещают -5-6 градусов, днем до 6 градусов тепла, ветер теплый, южный, 2 метра в секунду.

Пятница, 24 марта, будет теплой. Утром всего -3 градуса, днем до +7, вечет западный, 2 метра в секунду. Без осадков.

В субботу, 25 марта, утром будет -4, днем потеплеет до +7, вечером вновь температура опустится до -3-4 градусов. Осадков синоптики не обещают, день солнечный.

Воскресенье, 26 марта, температура весь день будет плюсовая: утром от нуля до +3, днем до +5 градусов. Возможен снег с дождем.