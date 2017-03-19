«Я смогла — и ты сможешь!» Ролик о глухонемой велосипедистке из Верхней Пышмы признан лучшей социальной рекламой России

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017
— Я не слышу шума колес и звука переключения передач, но чувствую каждую кочку и ловлю момент входа в поворот каждой клеткой своего тела. Для меня важно двигаться вперед, защищать честь своего города и страны, — идут на экране субтитры.
По сценарию, слова в субтитрах — это строки из письма Марины своей дочери Виоле.
— Успех один, но мы разные. Поэтому путь к успеху у каждого свой. Это в письме своей дочери Виоле пишет Марина Исламова – серебряный и бронзовый призер России по маунтинбайку, призер чемпионата России по шоссейным велогонкам среди глухих, член сурдлимпийской сборной России. Все это она достигла всего за полтора года. Ее дочь Виола тоже выбрала спорт и занимается в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по соседству, — рассказали представители организации-спонсора.
— Когда я узнал эту историю, у меня и родилась идея снять ролик. Мне хотелось привлечь внимание к паралимпийскому спорту: он сейчас все больше переводится на самоокупаемость и ребятам — спортсменам, тренерам — тяжело, — рассказал режиссер ролика Данил Куликов.
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