«Я смогла — и ты сможешь!» Ролик о глухонемой велосипедистке из Верхней Пышмы признан лучшей социальной рекламой России

Он представлен как письмо Марины Исламовой к своей дочери и идет без звука.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017

В пятницу, 17 марта, видео режиссера из Екатеринбурга Данила Куликова о спортсменах-инвалидах было признано лучшим в России, написал Ura.ru. Видеоролик победил в номинации «Социальная реклама» ежегодной российской премии «Спорт и Россия».

Ролик посвящен велосипедистке из Свердловской области Марине Исламовой, занимающейся в школе олимпийского резерва в Верхней Пышме.

Велосипедистка показала свою тренировку: сначала она катится по заснеженному лесу, преодолевая крутые подъемы, спуски, тренируется на спортплощадке. Весь ролик идет без звука.

— Я не слышу шума колес и звука переключения передач, но чувствую каждую кочку и ловлю момент входа в поворот каждой клеткой своего тела. Для меня важно двигаться вперед, защищать честь своего города и страны, — идут на экране субтитры.

По сценарию, слова в субтитрах — это строки из письма Марины своей дочери Виоле.

— Успех один, но мы разные. Поэтому путь к успеху у каждого свой. Это в письме своей дочери Виоле пишет Марина Исламова – серебряный и бронзовый призер России по маунтинбайку, призер чемпионата России по шоссейным велогонкам среди глухих, член сурдлимпийской сборной России. Все это она достигла всего за полтора года. Ее дочь Виола тоже выбрала спорт и занимается в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по соседству, — рассказали представители организации-спонсора.

Глухонемая велосипедистка Марина Исламова из Верхней Пышмы всего за полтора года вошла в сборную России и завоевала несколько крупных наград: на сегодня она серебряный и бронзовый призер России по маунтинбайку и призер чемпионата России по шоссейным велогонкам среди глухих.

37-летняя женщина давно занимается велоспортов, но не так давно ее случайно нашла тренер СДЮШОР «Велогор», работающая с сурдлимпийцами, Екатерина Мохова.