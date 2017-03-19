«Девочка — та еще штучка!» Школьники и родители заступились за завуча школы № 115, которую обвиняют в угрозах ученице

Учитель после скандала слегла на больничный.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017

В Екатеринбурге полиция проводит проверку из-за случая в школе № 115, который произошел в четверг, 16 марта. Там завуч по воспитательной работе, по словам мамы одной из учениц, обозвала 13-летнюю девочку неприличным словом и сказала ей: «Убью и задушу». Была драка между подростками, а потом разговор с родителями В департаменте образования Екатеринбурга рассказали подробности истории, с которой началась ссора между завучем и подростком. — В четверг, 16 марта, в МБОУ СОШ 115 произошел конфликт между учениками 7-х классов. 13-летняя ученица спровоцировала конфликт и вступила в драку с учеником параллельного класса. Ударив мальчика по лицу, она разбила ему нос и губу. Первую помощь мальчику оказал школьный врач. По факту инцидента в учреждение были вызваны родители. Педагог сделал замечание девочке в нетактичной форме. При этом ни угроз, ни оскорблений со стороны педагога не было, — уточнили в департаменте образования. Там отметили, что со всеми участниками конфликта была проведена беседа, родителям девочки принесены извинения. Расследование по факту проводит отдел полиции № 15. При этом, как отметили в пресс-службе, педагог, участвовавшая в конфликте, то есть завуч школы по воспитательной работе, «по состоянию здоровья находится на больничном». «Вымогает деньги, курит, плохо учится и хамит учителям» «Нашей Газете» удалось пообщаться с учениками школы, которые знают и завуча, и подростка, из-за которого все и началось. И выяснилось, что педагога поддерживают все, кто у нее учился, а вот про девочку одноклассники говорят не самые приятные вещи.

Как рассказала «Нашей Газете» одна из учениц школы, та девочка перевелась в их школу совсем недавно, и притом еще и не пошла в класс, в который ее записали, а захотела в другой.

— Ведет себя ужасно, к примеру, конфликтует с учениками, хамит учителям, плохо учится и не соблюдает правила школы. И вот она сломала нос парню, который ее вообще не трогал. И при этом прикрывается «ужасными» педагогами. Эти слова ведь завучем были сказаны совсем не в прямом смысле. Родители должны заняться ее воспитанием, вместо того, чтобы заявления строчить, — отметила школьница.

Одна из учителей рассказала, что девочку перевели к ним из школы № 22 и, видимо, не просто так.

— Девочка, которая за две четверти прославилась тем, что не выполнила ни одного домашнего задания, матерной лексикой и непристойным поведением с мальчиками, — как ее можно защищать?

Как рассказала «Нашей Газете» одноклассница пострадавшего мальчика, все началось из-за переносного зарядного устройства.

— Она его забрала у мальчика и не отдавала. Потом Сережа пошел разбираться, а она ему нанесла травму, ударила прямо телефоном по лицу, разбила нос и губу. У парня три дня кровь носом шла. Она забрала зарядное устройство и вымогала 3 тысячи рублей за него, — рассказала семиклассница.

— Это обычный подросток, который гуляет фиг пойми где, общается фиг пойми с кем, ездит с мужиками 23-летними на машине, курит, в принципе, все сказано, — рассказал одноклассник девочки.

Девочка после скандала по-прежнему ходит на занятия, общается с одноклассниками, выкладывает в соцсети свои фотографии. Завучу грозит уголовное дело, несмотря на извинения от директора: та позвонила маме школьницы на следующий день. Кроме того, ученики школы подтвердили, что завуч не оскорбляла девочку.

— После драки Галина Евгеньевна сразу подошла к семикласснице, стала ее отчитывать, но никак ее не обзывала. «Убью» и «задушу» говорила, — рассказали очевидцы событий.

Также ученики подтвердили, что завуч в данный момент находится на больничном.

За завуча заступились ученики, выпускники и родители школьников

Как рассказали «Нашей Газете» ученики и выпускники школы, завуч Галина Евгеньевна Рейхман считается одним из лучших педагогов учреждения. Выпускник школы Николай рассказал, что классный руководитель всегда поддерживала своих учеников. — Я несколько лет назад учился в этой школе. Галина Евгеньевна была у нас классным руководителем, у меня остались самые лучшие воспоминания. Я был далеко не отличником. Она отстаивала меня, когда я косячил, вытягивала по предметам. Добрый и открытый человек, всегда помогает. Даже сейчас, когда я не ученик школы уже. У меня к ней только позитив. Такие слова она не могла сказать подростку. Она могла спросить это, например: А если я тебя задушу? Какое право ты имеешь другим детям наносить травмы? Вот так она могла сказать, но никак не угрожать, — рассказал выпускник школы Николай. Виктория отметила, что знает Галину Евгеньевну лично и считает ее очень адекватным человеком.

— Галина Евгеньевна — самый адекватный педагог, самый лучший, на мой взгляд, она бы ни за что не позволила так назвать ученицу, даже если эта ученица таковой является. Я на 100% уверена,что семиклассница приукрасила. Я полностью на стороне Галины Евгеньевны, — отметила еще одна ученица школы № 115.

— Считаю, что девочка сильно приукрасила, потому что учитель довольно компетентен, к каждому ученику, начиная от семиклассницы-алкашки и заканчивая медалистом, найдет подход к каждому, — отметила Ксения.

— Я немного постарше, эту школу уже закончила 4 года назад. Обучались при мне (а именно 2 года) всякие ученики: и хулиганы были, и прогульщики, и неблагополучные, и просто сложные дети. Галина Евгеньевна всегда была впереди планеты всей, хотя и работала в школе недавно. Очень приятно с ней было общаться, она довольно современная женщина, понимающая, мягкая, ни разу она не кричала, не обзывала никого, даже обычного учительского сарказма я не припоминаю за ней, — рассказала нам выпускница школы Аня Волкова. — Насколько я помню, она была завучем по воспитательной работе, и как раз все проблемные дети были вечно около нее, они ее уважали, любили даже, серьезно, никто за спиной и слова плохого не говорил.

Мама одного из выпускников, Людмила Шабурова, также очень поддерживает учителя.

— Я родитель одного из выпускников Галины Евгеньевны и могу сказать только одно: низкий поклон ей за все, что она делает для наших детей! Она добрая, отзывчивая, понимающая, любимая учениками, родителями и коллегами. Вы даже не представляете, сколько она вкладывает в наших детей, — отметила Шубарова.

Как рассказала мама бывшей ученицы школы Наталья Швыткова, Галина Евгеньевна была у них классным руководителем.

— Мы закончили эту школу в прошлом году, поэтому только положительное могу сказать о Галине Евгеньевне. У нее манера общения своя, и все дети ее уважали за это. Она шуточно говорит им замечания. Галина Евгеньевна могла сказать девочке те слова, но это в виде шутки, не по-настоящему угрожала. Мы-то это знаем, и не обижались на нее, она правда очень хорошая, — рассказала «Нашей Газете» Наталья.