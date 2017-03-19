Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области

В регионе сохраняются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017
Свердловские синоптики продлили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности на четыре дня, сообщили в Уральском гидрометцентре 20 марта.
Предупреждение о сгущении вредных примесей в атмосферном воздухе над регионом вступило в силу вечером 16 марта. По первоначальному прогнозу синоптиков, смог должен был рассеяться к вечеру понедельника, 20 марта, однако сегодня гидрометцентр продлил действие предупреждения еще на четыре дня - до 20.00 часов пятницы, 20 марта.
Сейчас в Свердловской области сохраняются погодные условия, неблагоприятные для рассеивания примесей. В ближайшие дни в регионе будет сохраняться солнечная погода со слабым ветром, минусовой температурой по утрам и потеплением в дневное время. Осадков не ожидается.
- Во время смога рекомендуется как можно меньше находиться рядом с оживленными улицами, не гулять, не заниматься физическими упражнениями на открытом воздухе и не проветривать помещения. Следует чаще промывать слизистые и следить за своим здоровьем, особенно людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы.
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