В Екатеринбурге судят парапланериста за аппарат, на котором выигран чемпионат мира: паралет собран «кустарным способом»

Спортсмен считает дело сфабрикованным.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017

В Екатеринбурге судят чемпиона мира по парапланеризму за самовольно собранный летательный аппарат. Спортсмену грозит два года колонии за паралет, на котором он стал лучшим на планете, написала «КП-Екатеринбург» 20 марта.

45-летний Кирилл Екимов из Екатеринбурга выиграл бронзу в личном зачете на чемпионате Европы в 2008 году, в 2009 году бронзу на чемпионате мира в Чехии, в 2012 году занял первое место на чемпионате мира, а в 2015 году — стал первым в чемпионате мира по слалому. Также с 2008 года Екимов провел два чемпионата в Свердловской области: Кубок России и чемпионат УрФО.

Все свои паралеты он собирал сам, а тренировки проводил в Екатеринбурге, где катал на аппаратах желающих. В итоге один полет в декабре 2015 года превратился в уголовное дело: клиентами парапланериста оказались следователи.

— Меня обвиняют в том, что я «кустарным способом сконструировал единичный экземпляр воздушного судна авиации общего назначения по типу паралет с недостатками, не отвечающими требованиям безопасности жизни и здоровья людей и оказывал возмездные досугово-развлекательные услуги в виде экскурсионных полетов». На самом деле я проводил спортивные полеты и спасательные работы, так как 5 лет работал спасателем, — уточнил спортсмен.

Кирилл считает свое дело сфабрикованным.

— Дело состряпали большое, 4 тома уголовного дела и один том административного дела, общим количеством около 1000 листов. Все говорят шаблонами и одними и теми же словами, все придумано на ровном месте, — отметил сам Екимов.

Кирилл рассказал, что свой паралет он сделал в соответствии со всеми требованиями безопасности. И, кстати, именно на нем в 2015 году выиграл чемпионат мира.

Сейчас уголовное дело чемпиона мира по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» рассматривается в суде. Парапланеристу могут назначить до 2 лет колонии.