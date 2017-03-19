В Екатеринбурге судят парапланериста за аппарат, на котором выигран чемпионат мира: паралет собран «кустарным способом»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017
— Меня обвиняют в том, что я «кустарным способом сконструировал единичный экземпляр воздушного судна авиации общего назначения по типу паралет с недостатками, не отвечающими требованиям безопасности жизни и здоровья людей и оказывал возмездные досугово-развлекательные услуги в виде экскурсионных полетов». На самом деле я проводил спортивные полеты и спасательные работы, так как 5 лет работал спасателем, — уточнил спортсмен.
Кирилл считает свое дело сфабрикованным.
— Дело состряпали большое, 4 тома уголовного дела и один том административного дела, общим количеством около 1000 листов. Все говорят шаблонами и одними и теми же словами, все придумано на ровном месте, — отметил сам Екимов.
- Кирилл рассказал, что свой паралет он сделал в соответствии со всеми требованиями безопасности. И, кстати, именно на нем в 2015 году выиграл чемпионат мира.
- Сейчас уголовное дело чемпиона мира по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» рассматривается в суде. Парапланеристу могут назначить до 2 лет колонии.
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