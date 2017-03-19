Суд отказался снимать арест с земель и квартир барда Новикова

Шансонье попытался обжаловать постановления Верх-Исетского суда, но получил отказ.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017

Александр Новиков, фигурант уголовного дела о мошенничестве, попытался опротестовать арест своего имущества в Екатеринбурге, Сочи и Подмосковье, но получил отказ суда, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда 20 марта.

Свердловский облсуд не стал отменять четыре постановления Верх-Исетского суда об аресте земель Новикова на берегу озера Шарташ, на которых стоит «Бухта Квинс», а также земельных участков в Сочи и в Истринском районе Подмосковья. Кроме этого, у Новикова арестованы квартиры в Подмосковье и в клубном доме «Тихвин» в Екатеринбурге.

Об аресте этого имущества ходатайствовало Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области, которое расследовало уголовное дело «Бухты Квинс» – малоэтажного поселка, пайщики которого не могут получить от Новикова ни свои дома, ни деньги. Вторым фигурантом дела является партнер и друг Новикова Михаил Шилиманов.

Уголовное дело было возбуждено осенью 2015 года. Новикова обвиняют в хищении более 35 миллионов рублей, Шилиманова – 41 миллиона рублей. Александр Новиков решением Верх-Исетского суда помещен под домашний арест, а Шилиманов отправлен в изолятор колонии в Нижнем Тагиле, однако позже Свердловский облсуд освободил фигурантов.

В феврале 2017 года уголовное дело было передано в областное управление Следственного комитета.

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