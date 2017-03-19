В центре Екатеринбурга появилась банда подростков, которая нападает на прохожих

В полиции говорят, что случай нападения пока единичный, связывать его с другими происшествиями преждевременно.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017

В Екатеринбурге в центре города «работает» банда подростков. Как сообщили 19 марта очевидцы в соцсетях, несколько ребят в возрасте 15-16 лет называют себя «Муслимовы», действуют на Вайнера, на перекрестке с Малышева.

— В центре города появилась группа отморозков, именующих себя «Муслимовыми». Их цель — прицепиться к кому-нибудь из гуляющей молодежи, а их человек 10-15 там, и избить его. Друзья сына попали сегодня (18 марта) под раздачу. У одного сотрясение мозга, у второго сломан нос. Удалось заснять на телефон одного из банды. Полиция уже работает, но нужна помощь очевидцев, — написал у себя в Facebook Александр Василевский 19 марта.

Он также уточнил, что заявление в полицию уже написано. Также мужчина выложил фотографию одного из тех, кто состоит в банде.

Мужчину активно поддержали — у записи почти 300 перепостов.

— Пишут, что и в других районах нападают, и давно. Видимо, такая новая «игра», — отметила Оксана Коркина.

Наталья Шахова в комментариях также написала, что около 9 лет назад ее сына-подростка примерно на этом же месте забрали в полицию, там какие-то подростки напали на мальчика и попытались избить, а сын оказался рядом.

Андрей Тупицын отметил, что в прошлого года про этих ребят идут регулярные сообщения на форумах, но полиция ничего не предпринимает.

Вера Жукова пожаловалась, что ее 16-летнему сыну прошлым летом от такой группировки попало.

— Сейчас в городе действует несколько групп подростков. У «Гринвича» избивают, нападают у «Алатыря». Почему-то все о существовании банд знают, а полиция как всегда не в курсе, — написала в комментариях Анна Вильховенко.

В полиции НАШЕЙ прокомментировали информацию. Там подтвердили, что действительно 18 марта в центре Екатеринбурга было совершено нападение на троих несовершеннолетних.