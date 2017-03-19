В Администрацию Екатеринбурга назначили нового чиновника на место Липовича

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017

В Администрацию Екатеринбурга 20 марта назначили нового замглавы по вопросам благоустройства, транспорта и экологии вместо Евгения Липовича. Как уточнили в пресс-службе, им стал Евгений Архипов, бывший глава Ленинского района.

Глава Администрации Екатеринбурга Александр Якоб в понедельник, 20 марта, на оперативном совещании с главами районов и руководителями структурных подразделений представил Евгения Архипова в новой должности и пожелал ему плодотворной деятельности и успехов в работе.

Евгению Архипову 47 лет, родился в Свердловске. Высшее образование он получил в Уральском политехническом институте по специальности «Инженер-строитель».

Был главным экономистом в «СКБ-Банке», занимал пост помощника управляющего филиалом ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК», работал гендиректором «АИК «Формула строительства».

С 2009 по 2010 год Архипов состоял в должности директора МУ «Благоустройство», затем был замдиректора МУ «Капитальное строительство».

В 2011 году он стал заместителем главы администрации Ленинского района по вопросам благоустройства, потом был назначен на пост главы того же района.

Евгений Липович ушел в отставку в начале февраля: он написал заявление об увольнении по собственному желанию.