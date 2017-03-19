В Екатеринбурге от Кирова в сторону центра встали трамваи: пришлось идти пешком

В диспетчерской сообщили, что на месте ЧП ждали скорую.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017

В Екатеринбурге в понедельник, 20 марта, с утра на улице Кирова встали трамваи. Очевидцы сообщили, что в сторону центра от Виза и Сортировки идет большое количество людей, которые так и не смогли доехать до работы.

Как сообщили в диспетчерской, в одном из вагонов женщине стало плохо.

— На Кирова было остановлено движение из-за того, что в одном из трамваев ждали скорую, стало плохо пассажирке. Сейчас ее увезли, трамваи вновь идут в обычном режиме, скоро все будет по расписанию, — уточнили в службе движения.