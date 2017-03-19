«Заберись на высотку и сделай селфи!» В Свердловской области запретили продавать жевательную резинку с особым вкладышем

На ней есть странные задания в стиле «Правда или действие?», которые призывают к необдуманным поступкам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017

В Ирбите в крупной продуктовой сети из продажи изъяли жевательные резинки Five с акцией «Правда или действие?», у которых на черных вкладышах были написаны провокационные задания, которые могут внушать подросткам мысли о самоубийстве, написал Ura.ru 20 марта.

Эту тему активно обсуждали в местных группах в соцсетях. Там выложили фотографии, на которых видно, что на обертке жвачки написаны следующие задания: «Что надо успеть сделать перед смертью? Поделись этим в сети», «Заберись на самую высокую точку в общественном месте и сделай селфи!»

По словам одного из сотрудников ритейлера «Монетка» в Ирбите, руководство компании распорядилось убрать с полок магазинов этот продукт, который, по мнению горожан, намекает подросткам на суицид.

Один из сотрудников торговой сети заявил, что жвачки убрали с прилавков еще на прошлой неделе: «Нам пришел приказ свыше».

Уже известно, что компания Mars решила изъять жвачку Five из продажи в России из-за жалоб на эти провокационные записи. Как писал Ura.ru, на прошлой неделе жвачку, призывающую «начать странную игру», уже потребовали запретить чиновники на Кубани.