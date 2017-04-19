Ищите свой адрес: опубликован список домов Екатеринбурга, в которых в 2017 году пройдет капремонт

В перечень на проведение капремонта включено более 450 домов.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.04.2017
Депутат Екатеринбургской городской думы Константин Киселев 20 апреля 2017 года опубликовал список домов, в которых пройдет капремонт в текущем году.
В общей сложности в перечень попало 456 объектов (включая дома в поселках Шабровский и Северка).
- По итогам 2016 года в Свердловской области отремонтировали 1 600 домов из годового плана и 803 дома, оставшихся с 2015 года. Из этого объема в 1 984 домах провели комплексный ремонт. В одном доме за один подход ремонтировали фасад, кровлю, системы водоснабжения и отопления.
- На ремонтные работы в 2016 году было израсходовано 5 миллиардов 200 миллионов рублей.