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Ребенок с ДЦП, которого не пустили на рейс до Екатеринбурга, сможет целый год бесплатно летать самолетами «Победы»

Ребенок с ДЦП, которого не пустили на рейс до Екатеринбурга, сможет целый год бесплатно летать самолетами «Победы»
16+
Фото: фонд помощи малышу с ДЦП / vk.com
После служебной проверки был уволен один из сотрудников авиакомпании

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.04.2017

Сотрудники авиакомпании «Победа» добровольно собрали деньги на годовой курс реабилитации для 2-летнего мальчика из Екатеринбурга, которого вместе с мамой не пустили на рейс после лечения в Москве.

После инцидента, случившегося 15 апреля, в авиакомпании провели служебную проверку, по итогам которой был уволен один из ее сотрудников.

– В компании проведено служебное расследование по ситуации с рейсом DP407 15 апреля, выявившее несоответствие стандартов существующей технологии обслуживания маломобильных пассажиров, – сообщается на сайте авиакомпании. – По результатам проверки уволен руководитель группы наземного обеспечения.

Кроме того, теперь Клим вместе с мамой целый год сможет бесплатно летать на курсы реабилитации самолетами «Победы». Такое решение приняло руководство авиакомпании.

Правда, как пишут в группе в соцсети, посвященной сбору средств на лечение малыша с ДЦП, пока его мама никаких денег от представителей компании не получала.

Также представители «Победы» не забыли добавить в своем сообщении, что они рекомендуют  всем пассажирам с ограниченными возможностями и их сопровождающим прибывать в аэропорт не менее чем за час до времени вылета. Это, по словам представителей авиаперевозчика, обеспечит комфортную посадку таких пассажиров на борт. Кроме того, в авиакомпании пообещали, что в ближайшее время будет доработана технология ускоренного обслуживания маломобильных пассажиров.

  • Напомним, скандальная история случилась в столичном аэропорту Внуково в ночь с 14 на 15 апреля. Сотрудник авиакомпании «Победа» отказался пустить в самолет женщину, сопровождавшую ребенка-инвалида. Якобы из-за сбоя в программе со списками пассажиров, ее там не было. В итоге женщине предложили лететь утренним рейсом, но уже из Шереметьево.
  • Позже в авиакомпании заявили, что женщина пс ребенком приехала за две минуты до закрытия регистрации. Однако представителям Росавиации, которая тут же начала свою проверку, все эти объяснения показались неубедительными.

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Евгений Светлый, 20.04.2017, 20:35
Тэги: Дети, Скандалы, Транспорт
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