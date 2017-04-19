Коляду сняли в антироссийском фильме против его воли: «Как-то все омерзительно подается»

Его обидело высказывание режиссера о России.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.04.2017

Режиссер-драматург из Екатеринбурга Николай Коляда принял участие в съемках нового фильма украинского режиссера Сергея Лозницы, однако он не ожидал, что в итоге фильм выйдет как антироссийский.

После новости в «Комсомольская Правда-Украина» Коляда высказался на своей странице в Facebook.

Режиссера, вероятно, обидело то, что в материале указано, что раз кино снимал украинский режиссер (несмотря на то, что все актеры были русскими, а съемки проходили в латвийском городе), то в Каннах он будет представлять Украину.

Также режиссер Сергей Лозница высказался про свое творение:

– Мне, конечно больно, что две страны, с которыми связана моя судьба и моя работа, находятся в состоянии войны. Мне бесконечно больно, что одна из этих стран проявляет агрессию по отношению к другой. Это моя личная трагедия. Кино и искусство вообще не имеет государственных границ и автору вообще не престало предъявлять справки о происхождении своих картин. Фильм говорит сам за себя, все что я думал по поводу того, что происходит на родине Лескова, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Чехова, Шаламова, Сорокина, я сказал своим фильмом, – цитирует режиссера КП-Украина.