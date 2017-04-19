В Екатеринбурге ищут 15-летнюю девочку, которая уходит из дома не в первый раз

Подросток состоит на учете в ПДН.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.04.2017
В Екатеринбурге 9 апреля сбежала из дома 15-летняя девочка Луиза Кадцена. В настоящее время на розыск ориентирован личный состав территориальных ОВД, сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
15-летнюю Луизу ищет отдел полиции № 15 на Уралмаше. Девушка ушла из дома на улице 40 лет Октября еще 9 апреля. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Ребенок ранее уже не раз уходил из дома. Семья состоит на учете в ПДН.
- Приметы разыскиваемой: рост 170 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые, длинные, глаза голубые.
- В момент ухода была в сером плаще до середины бедра, синих джинсах, темно-зеленых кроссовках, с собой была черная сумка с косметикой и учебными тетрадями.
- Если кто-то видел Кадцену Луизу или знает, где она может быть, просят сообщить в отдел полиции по телефонам «02», (343) 356-45-74 (80), (78) (ПДН).