В Екатеринбурге ищут 15-летнюю девочку, которая уходит из дома не в первый раз

Подросток состоит на учете в ПДН.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.04.2017

В Екатеринбурге 9 апреля сбежала из дома 15-летняя девочка Луиза Кадцена. В настоящее время на розыск ориентирован личный состав территориальных ОВД, сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

15-летнюю Луизу ищет отдел полиции № 15 на Уралмаше. Девушка ушла из дома на улице 40 лет Октября еще 9 апреля. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Ребенок ранее уже не раз уходил из дома. Семья состоит на учете в ПДН.