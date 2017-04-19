В Екатеринбурге снесли Успенскую церковь Ново-Тихвинского женского монастыря, которая была старейшим зданием города

На фотографиях со стройплощадки не осталось даже фундамента.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.04.2017

В Екатеринбурге общественники обнаружили, что буквально накануне Пасхи снесли Успенскую церковь ансамбля Ново-Тихвинского монастыря. Об этом на своей странице в Facebook написала Марина Сахарова.

— Накануне Пасхи 2017 года был обнаружен снос Успенской церкви, построенной в 1782году. Она была старейшим сохранившимся зданием Екатеринбурга, при этом весь ансамбль Ново-Тихвинского монастыря на момент передачи Епархии имел уникальную сохранность, — отметила екатеринбурженка, приложив фото.

Фото: 11.04.2017г. (фотография на огороженной территории) Новые фундаменты, Успенской церкви нет.

По информации архивов, Успенская церковь была построена на средства купца Ивана Хлепетина, жена которого была похоронена на новом загородном кладбище. В мае 1778 году купец лично приехал в Тобольск и 26-го числа подал прошение на имя архиепископа Тобольского и Сибирского Варлаама о выдаче благословенной грамоты на закладку каменной однопрестольной церкви во имя Успения Пресвятыя Богородицы. Освящена она была 31 мая 1782 года.