В НИИ ОММ провели уникальную операцию малышу прямо в утробе матери: это спасло жизнь младенцу

Новорожденный появился на свет в возрасте 7 месяцев, сейчас находится в реанимации.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.04.2017

В Екатеринбурге в научно-исследовательском институте «Охраны материнства и младенчества» (НИИ ОММ) врачи помогли выжить и родиться ребенку, у которого во время внутриутробного развития в грудной клетке скопилась жидкость, написал znak.com 20 апреля.

Руководитель научного отделения биофизических и лучевых методов исследования НИИ ОММ Наталья Косовцова рассказала, что после нескольких операций мальчик весом 2,4 килограмма родился здоровым, но в возрасте 7 месяцев.

Как рассказали врачи, мама малыша из Серова обратилась к врачам НИИ ОММ на 26-й неделе беременности. У женщины была вирусная инфекция, после чего у плода развилась патология: в грудной клетке ребенка стала скапливаться жидкость, которая не давала развиваться легким. Если бы не вмешательство врачей, то после рождения малыш мог просто умереть.

— Чтобы спасти ребенка, специалисты института провели операцию — плевроамниальное шунтирование, которая в России внутриутробно проводится только в НИИ ОММ. Перед операцией медики обезболили и усыпили плод внутри матери. После чего внутри ребенка установили специальный шунт между плевральной и амниотической областями. В итоге жидкость из грудной клетки плода вывели в околоплодные воды, — рассказали в НИИ ОММ.