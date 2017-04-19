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В НИИ ОММ провели уникальную операцию малышу прямо в утробе матери: это спасло жизнь младенцу

В НИИ ОММ провели уникальную операцию малышу прямо в утробе матери: это спасло жизнь младенцу
16+
Фото: pixabay.com
Новорожденный появился на свет в возрасте 7 месяцев, сейчас находится в реанимации.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.04.2017

В Екатеринбурге в научно-исследовательском институте «Охраны материнства и младенчества» (НИИ ОММ) врачи помогли выжить и родиться ребенку, у которого во время внутриутробного развития в грудной клетке скопилась жидкость, написал znak.com 20 апреля.
 
Руководитель научного отделения биофизических и лучевых методов исследования НИИ ОММ Наталья Косовцова рассказала, что после нескольких операций мальчик весом 2,4 килограмма родился здоровым, но в возрасте 7 месяцев.
 
Как рассказали врачи, мама малыша из Серова обратилась к врачам НИИ ОММ на 26-й неделе беременности. У женщины была вирусная инфекция, после чего у плода развилась патология: в грудной клетке ребенка стала скапливаться жидкость, которая не давала развиваться легким. Если бы не вмешательство врачей, то после рождения малыш мог просто умереть.

— Чтобы спасти ребенка, специалисты института провели операцию — плевроамниальное шунтирование, которая в России внутриутробно проводится только в НИИ ОММ. Перед операцией медики обезболили и усыпили плод внутри матери. После чего внутри ребенка установили специальный шунт между плевральной и амниотической областями. В итоге жидкость из грудной клетки плода вывели в околоплодные воды, — рассказали в НИИ ОММ.

  • Операцию пришлось проводить дважды с промежутком в несколько недель, так как малыш, ворочаясь, выталкивал установленное оборудование, которое не приспособлено для внутриутробных операций.
  • Сейчас новорожденный мальчик ввиду недоношенности еще находится в реанимации под пристальным наблюдением врачей. Но в скором времени медики планируют перевести его с искусственной вентиляции легких на аппарат с кислородной поддержкой. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 20.04.2017, 13:05
Тэги: Дети, Здоровье, Жизнь в городе
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