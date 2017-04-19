Все шутили и смеялись: как в Екатеринбургской гордуме обсуждали наказания для депутатов-прогульщиков

На обсуждение санкций депутаты-прогульщики не явились.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.04.2017

В Екатеринбургской городской думе 19 апреля 2017 года обсудили проект постановления о наказаниях для депутатов-прогульщиков. О том, как проходило обсуждение, корреспонденту НАШЕЙ рассказали сами депутаты.

У нас не зарплата — у нас гарантии

Обсуждение прошло в рамках комиссии по местному самоуправлению. С идеей о санкциях за прогулы выступил 14 апреля 2017 года вице-спикер городской думы Виктор Тестов.

По его предложению, если депутат-прогульщик месяц не будет появляться на заседаниях, то он может лишиться половины от той суммы, которая выделяется народному избраннику на содержание помощников. За прогулы в течение трех месяцев депутата могут лишить компенсаций. Аналогичным образом за прогулы наказывают депутатов Госдумы.

В Екатеринбургской гордуме (ЕГД) не всем пришлась по душе идея Виктора Тестова.

— На мой взгляд, это предложение противоречит федеральному законодательству, которое предусматривает компенсации для депутатов. На эту компенсацию и пытаются наложить штрафы. Но у нас в отличие от депутатов Госдумы не зарплата — у нас гарантии на осуществление депутатской деятельности. Это право на предоставление информации, неприкосновенность при изъявлении политической позиции и другое. И этот перечень гарантий нельзя уменьшить — это прописано в Уставе, — пояснил НАШЕЙ депутат ЕГД Константин Киселев.

Как полагают ряд депутатов, предложение Тестова может вступить в противоречие с правом депутата покидать заседание, если обсуждаемый вопрос не совпадает с морально-этической позицией народного избранника.

Кто прогуливает?

Впрочем, несмотря на спорность проекта о санкциях, атмосфера на его обсуждении в комиссии царила творческая.

— Все шутили и смеялись. Кто-то балагурил. Но многие выступают за введение этих санкций. Сама проблема с прогулами сейчас не стоит остро — есть аппарат гордумы, который всех обзванивает. Евгений Ройзман (председатель ЕГД — прим. ред.) давит на совесть. Проблема бывает в том, что после перерыва многие разбегаются и не всегда возможно продолжить заседание, — сказал депутат Дмитрий Головин.

По его словам, злостных прогульщиков в гордуме немного. К таковым, считает Головин, можно отнести директора ЦПКиО Сергея Шадрина, Евгения Боровика и директора по развитию «Атомстройкомплекса» Виктора Ананьева. Перечисленные народные избранники более полугода отсутствовали на заседаниях.