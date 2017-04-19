Не дожил до суда: в лечебном учреждении ГУФСИН умер участник бойни на Депутатской

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.04.2017
В лечебном учреждении ГУФСИН в Нижнем Тагиле умер один из фигурантов дела о стрельбе на Депутатской в Екатеринбурге Илья Ходаков. Информацию о смерти подследственного корреспонденту «Нашей Газеты» 20 апреля 2017 года подтвердил официальный представитель ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
По его словам, подследственный скончался в конце марта 2017 года. Незадолго до смерти у него при обследовании выявили «распространенное заболевание».
— У него была серьезная болезнь, достаточно распространенная. В изоляторе он прошел осмотр, как и все, кто проходит через учреждения ГУФСИН. Затем у него было установлено определенное состояние, при котором потребовалось перевести его из СИЗО в специализированное учреждение, — сказал Левченко.
По его словам, о смерти Ходакова сразу были оповещены родственники и Следственный комитет России.
- Илья Ходаков в сентябре 2016 года оказался в больнице в результате разборок в Цыганском поселке в Екатеринбурге.
- 3 сентября 2016 года в цыганский поселок на Юго-Западе Екатеринбурга приехали от 16 до 30 человек для «разборок» с местным жителем Олегом Шишовым. Возле его дома произошла потасовка, которая переросла в стрельбу. В результате столкновения погибли два человека, еще семь оказались в больнице.
- В числе семи участников разборок Илья Ходаков оказался под арестом по решению суда.