Не дожил до суда: в лечебном учреждении ГУФСИН умер участник бойни на Депутатской

Подследственный скончался от «распространенной болезни».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.04.2017

В лечебном учреждении ГУФСИН в Нижнем Тагиле умер один из фигурантов дела о стрельбе на Депутатской в Екатеринбурге Илья Ходаков. Информацию о смерти подследственного корреспонденту «Нашей Газеты» 20 апреля 2017 года подтвердил официальный представитель ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

По его словам, подследственный скончался в конце марта 2017 года. Незадолго до смерти у него при обследовании выявили «распространенное заболевание».

— У него была серьезная болезнь, достаточно распространенная. В изоляторе он прошел осмотр, как и все, кто проходит через учреждения ГУФСИН. Затем у него было установлено определенное состояние, при котором потребовалось перевести его из СИЗО в специализированное учреждение, — сказал Левченко.

По его словам, о смерти Ходакова сразу были оповещены родственники и Следственный комитет России.