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Не дожил до суда: в лечебном учреждении ГУФСИН умер участник бойни на Депутатской

Не дожил до суда: в лечебном учреждении ГУФСИН умер участник бойни на Депутатской
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
Подследственный скончался от «распространенной болезни».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.04.2017

В лечебном учреждении ГУФСИН в Нижнем Тагиле умер один из фигурантов дела о стрельбе на Депутатской в Екатеринбурге Илья Ходаков. Информацию о смерти подследственного корреспонденту «Нашей Газеты» 20 апреля 2017 года подтвердил официальный представитель ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

По его словам, подследственный скончался в конце марта 2017 года. Незадолго до смерти у него при обследовании выявили «распространенное заболевание».

— У него была серьезная болезнь, достаточно распространенная. В изоляторе он прошел осмотр, как и все, кто проходит через учреждения ГУФСИН. Затем у него было установлено определенное состояние, при котором потребовалось перевести его из СИЗО в специализированное учреждение, — сказал Левченко.

По его словам, о смерти Ходакова сразу были оповещены родственники и Следственный комитет России.

  • Илья Ходаков в сентябре 2016 года оказался в больнице в результате разборок в Цыганском поселке в Екатеринбурге.
  • 3 сентября 2016 года в цыганский поселок на Юго-Западе Екатеринбурга приехали от 16 до 30 человек для «разборок» с местным жителем Олегом Шишовым. Возле его дома произошла потасовка, которая переросла в стрельбу. В результате столкновения погибли два человека, еще семь оказались в больнице.
  • В числе семи участников разборок Илья Ходаков оказался под арестом по решению суда.
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Сергей Беляев, 20.04.2017, 14:11
Тэги: Экономия, Расстрел на Депутатской
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