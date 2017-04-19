В пятницу из-за репетиции парада перекроют движение транспорта в центре Екатеринбурга

НАША рассказывает, как изменятся маршруты автобусов и трамваев.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.04.2017

В пятницу, 21 апреля, в центре Екатеринбурга пройдет репетиция парада Победы, из-за чего ряд улиц закроют для движения транспорта. Поэтому автобусы и трамваи поедут в объезд.

– С 20:00 до 04:00 будет закрыто движение транспорта по проспекту Ленина на участке от Луначарского до Репина, – сообщается на сайте администрации. – По улице Репина – от проспекта Ленина до Малышева, по улице 8 Марта – от Малышева до улицы Бориса Ельцина, которую также перекроют от пересечения с улицей 8 Марта до улицы Челюскинцев.

Кроме того, начиная с 19:00 сотрудники ГИБДД будут оперативно перекрывать движение транспорта на улицах по маршруту прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона, которая выдвинется к площади 1905 года со Вторчермета.



Из-за этого на время репетиции парада с 20:00 11 автобусных маршрутов пустят в объезд.



Так, автобусы №13 и 13а при движении к площади 1905 года будут следовать до остановки «Проспект Ленина» с разворотом на кольце у Центральной гостиницы.



Автобусы 21-го маршрута будут следовать в обоих направлениях по улицам Репина,

Малышева, Карла Либкнехта, Свердлова, Челюскинцев. А автобусы №23, 57 и 57а пустят по улицам 8 Марта, Малышева и Карла Либкнехта.

28-й маршрут при движении к 7-й горбольнице пустят по улицам Репина, Малышева, Бажова и проспекту Ленина, а обратно, в сторону радиколледжа, – по проспекту Ленина, улицам Мамина Сибиряка, Малышева и Репина.

Маршрут №32 при движении в сторону Театра драма укоротят до остановки «Трансагентство». При этом автобусы будут холить по улицам Восточной, Малышева, Бажова и проспекту Ленина. А в сторону Компрессорного они двинутся по проспекту Ленина и улице Восточной.



Автобусы №50 и 54 поедут в сторону УрФУ по улицам 8 Марта, Малышева, Бажова и проспекту Ленина, а обратно – по проспекту Ленина, Мамина-Сибиряка, Малышева и 8 Марта.

61-й автобус при движение в сторону остановки «Пехотинцев» пустят по проспекту Ленина и улицам Мамина-Сибиряка, Малышева и Репина.



Также во время репетиции на площади 1905 не будут ходить трамваи. Они будут объезжать закрытый участок по улицам Челюскинцев и Луначарского.

Как следует из постановления главы администрации города, таким же образом движение будет перекрыто 25 и 28 апреля, а также 2 и 5 мая.

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