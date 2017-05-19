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Екатеринбург попал в десятку самых музейных городов России

Екатеринбург попал в десятку самых музейных городов России
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Рейтинг составлялся по результатам посещаемости музеев.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.05.2017

Екатеринбург вошел в десятку самых музейных городов в России. Рейтинг опубликовало в середине мая аналитическое агентство «ТурСтат».
 
Рейтинг самых музейных российских городов составлялся на основе анализа посещаемости музеев. В результате в топ-10 попали Каазнь, Великий Новгород, Владимир, Севастополь, Ярославль, Калининград, Псков, Екатеринбург, Истра и Калуга. Московские и петербургские музеи при этом не учитывались. 
 
В 2016 году самыми посещаемыми музеями в Екатеринбурге во время «Ночи музеев» стали областной краеведческий музей, Музей изобразительных искусств, Музей истории Екатеринбурга, филиал ГЦСИ и Ельцин Центр. 
  • «Ночь музеев» в 2017 году пройдет 20-21 мая. Подробнее здесь.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 20.05.2017, 13:32
Тэги: Жизнь в городе
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