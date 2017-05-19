Екатеринбург попал в десятку самых музейных городов России

Рейтинг составлялся по результатам посещаемости музеев.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.05.2017
Екатеринбург вошел в десятку самых музейных городов в России. Рейтинг опубликовало в середине мая аналитическое агентство «ТурСтат».
Рейтинг самых музейных российских городов составлялся на основе анализа посещаемости музеев. В результате в топ-10 попали Каазнь, Великий Новгород, Владимир, Севастополь, Ярославль, Калининград, Псков, Екатеринбург, Истра и Калуга. Московские и петербургские музеи при этом не учитывались.
В 2016 году самыми посещаемыми музеями в Екатеринбурге во время «Ночи музеев» стали областной краеведческий музей, Музей изобразительных искусств, Музей истории Екатеринбурга, филиал ГЦСИ и Ельцин Центр.
- «Ночь музеев» в 2017 году пройдет 20-21 мая. Подробнее здесь.