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Екатеринбуржцы обрушили сайт «Ночи музеев»

Екатеринбуржцы обрушили сайт «Ночи музеев»
16+
Фото: Информационный центр
Сайт упал за 2,5 часа до начала основной программы мероприятия.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.05.2017

Екатеринбуржцы не могут зайти на официальный сайт «Ночи музеев», основная программа которого стартует в 20.00 часов в субботу, 20 мая. 
 
Интернет-пользователи жалуются на проблемы с сайтом, которые начались в шестом часу вечера. Страница сайта загружается долго, после чего появляется сообщение о невозможности получить доступ к порталу. 
 
В официальной группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте» о проблемах с сайтом информации нет, однако желающие посетить «Ночь музеев» в комментариях отметили этот факт, напомнив, что так происходит каждый год. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 20.05.2017, 19:04
Тэги: Интернет
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