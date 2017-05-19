Екатеринбуржцы обрушили сайт «Ночи музеев»

Сайт упал за 2,5 часа до начала основной программы мероприятия.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.05.2017

Екатеринбуржцы не могут зайти на официальный сайт «Ночи музеев» , основная программа которого стартует в 20.00 часов в субботу, 20 мая.

Интернет-пользователи жалуются на проблемы с сайтом, которые начались в шестом часу вечера. Страница сайта загружается долго, после чего появляется сообщение о невозможности получить доступ к порталу.

В официальной группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте» о проблемах с сайтом информации нет, однако желающие посетить «Ночь музеев» в комментариях отметили этот факт, напомнив, что так происходит каждый год.