«Ночь музеев – 2017» в Екатеринбурге глазами журналистов НАШЕЙ – онлайн-трансляция

На территории города в акции участвуют 115 площадок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.05.2017

В Екатеринбурге в ночь с 20 на 21 мая проходит самая масштабная ежегодная культурная акция «Ночь музеев». Основная часть, ориентированная на взрослых, началась в 19.00 и продлится до 2.00. Журналисты НАШЕЙ вместе с горожанами присоединились к культурной бессоннице и рассказывают о происходящем на разных площадках в режиме онлайн.

Обзорную программу «Ночи музеев», подготовленную редакцией НАШЕЙ, смотрите по ссылке. Если вы хотите получить ценный приз от организаторов, читайте ЗДЕСЬ, как это сделать.

18.30. Добрый вечер!

До официального начала Ночи музеев еще полчаса. Однако уже видно, что народу будет очень много. И конечно, тому способствует прекрасная погода. На улице +22.

Сложности возникают с парковкой машин. В центре автомобилей не меньше, чем в рабочий будний день. Свободные места приходится искать довольно долго.

Высматривая место на парковкахв районе Плотинки, НАШ журналист Юнна заметила вот такой сюрприз.

Возле Музея изобразительных искусств столпотворение. Там уже начался рок-концерт.

На Плотнике работает фонтан. Народ постепенно подтягивается к этому самому любимому месту отдыха Екатеринбурга.

Тут водят экскурсии. Гиды-экскурсоводы в костюмах. Рассказывают об истории города. Это трехчасовая платная автобусная экскурсия по городу.

Экскурсовод в костюме медсестры шутит, что экскурсия проходит с участием призраков.

В инфоцентре выдают бесплатные программы, продают единые билеты по 300 рублей, сувениры по 50 рублей и перекусы (напитки, шоколад, сэндвичи).