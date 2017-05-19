В Свердловской области ручей канализационных отходов стекает с железнодорожной станции в реку

Прокуратура начала проверку.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.05.2017
В Свердловской области ручей с канализационными отходами стекает с железнодорожной станции Седельниково в реку Арамилку, сообщает «УралИнформБюро» 19 мая.
О загрязнении реки канализационными отходами сообщили в соцсетях местные жители. В Свердловской природоохранной прокуратуре пояснили, что такие сообщения поступали и ранее, и сейчас ведомство совместно с Росприроднадзором проводит проверку.
Фото: Наталья Ельцова, соцсети
Также в прокуратуре сообщили, что ручей стекает в реку из-за коммунальной аварии на станции, однако в Свердловской железной дороге отрицают факт порыва на трубах на станции Седельниково.
- В СвЖД утверждают, что станция расположена на расстоянии несколько километров от реки, и сбросов отходов с железнодорожных предприятий в районе Седельниково не осуществлялось.