В Свердловской области ручей канализационных отходов стекает с железнодорожной станции в реку

Прокуратура начала проверку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.05.2017

В Свердловской области ручей с канализационными отходами стекает с железнодорожной станции Седельниково в реку Арамилку, сообщает «УралИнформБюро» 19 мая.

О загрязнении реки канализационными отходами сообщили в соцсетях местные жители. В Свердловской природоохранной прокуратуре пояснили, что такие сообщения поступали и ранее, и сейчас ведомство совместно с Росприроднадзором проводит проверку.

Фото: Наталья Ельцова, соцсети

Также в прокуратуре сообщили, что ручей стекает в реку из-за коммунальной аварии на станции, однако в Свердловской железной дороге отрицают факт порыва на трубах на станции Седельниково.