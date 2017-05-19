Свердловскую область ждет резкое похолодание

Погода испортится в начале следующей недели.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.05.2017
В Свердловской области с понедельника, 22 мая, резко похолодает до плюс 7 градусов в ночное время, сообщает сайт Уральского гидрометцентра.
По ночам температура воздуха со следующей недели будет опускаться до плюс 7-9 градусов, днем будет теплее, но не выше плюс 12-14 градусов. Кроме этого, начнутся дожди, а ветер станет северным. В целом неделя ожидается прохладной, с кратковременными осадками и переменной облачностью.
Долгожданное потепление в Екатеринбурге наступило в пятницу, 19 мая, когда температура воздуха днем поднялась до плюс 20 градусов. Такая погода, к сожалению, продержится недолго - лишь до воскресенья, когда ожидается плюс 23 градуса.
- Май в 2017 году выдался не только холодным для Свердловской области, но и снежным - снегопады не раз наблюдались в свердловских городах, в том числе в Екатеринбурге.