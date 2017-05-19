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Свердловскую область ждет резкое похолодание

Свердловскую область ждет резкое похолодание
16+
Фото: Евгений Светлый/Наша Газета
Погода испортится в начале следующей недели.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.05.2017

В Свердловской области с понедельника, 22 мая, резко похолодает до плюс 7 градусов в ночное время, сообщает сайт Уральского гидрометцентра.
 
По ночам температура воздуха со следующей недели будет опускаться до плюс 7-9 градусов, днем будет теплее, но не выше плюс 12-14 градусов. Кроме этого, начнутся дожди, а ветер станет северным. В целом неделя ожидается прохладной, с кратковременными осадками и переменной облачностью.
 
Долгожданное потепление в Екатеринбурге наступило в пятницу, 19 мая, когда температура воздуха днем поднялась до плюс 20 градусов. Такая погода, к сожалению, продержится недолго - лишь до воскресенья, когда ожидается плюс 23 градуса.
  • Май в 2017 году выдался не только холодным для Свердловской области, но и снежным - снегопады не раз наблюдались в свердловских городах, в том числе в Екатеринбурге.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 20.05.2017, 18:08
Тэги: Погода
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