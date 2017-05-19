В аэропорту Екатеринбурга рейс в Китай задержали на 13 часов

Туристы должны были отправиться на курорт Санья еще в ночь на 20 мая.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.05.2017
В Кольцово рейс Екатеринбург - Санья задержали на 13 часов. По данным онлайн-табло аэропорта, самолет должен был вылететь на курорт в половине первого ночи, однако теперь вылет перенесли на 13.00 часов субботы, 20 мая.
Пассажирам придется выдержать длительное ожидание из-за позднего прибытия лайнера - эта причина указана на онлайн-табло. Рейс все еще не прибыл в Екатеринбург из Китая - он должен был сесть в Кольцово в 22.25 19 мая, однако сейчас его прибытие ожидается в 11.05 часов 20 мая.
- Пассажиры самолета размещены в гостинице.