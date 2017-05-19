В Нижнем Тагиле сотрудники фонда «Добрые руки» задушили бездомную собаку на глазах у прохожих

В фонде заявили, что в гибели животного виноваты местные жители.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.05.2017

В Нижнем Тагиле местные жители обвиняют фонд «Добрые руки», который занимается отловом бездомных псов в городе, в публичном убийстве собаки, сообщает агентство «Между строк» 20 мая.

По словам тагильчанки Екатерины Морозовой, она услышала дикий визг собаки возле дома № 18 по Липовому тракту. Женщина вышла на улицу и увидела, что сотрудники фонда на глазах взрослых и детей душат собаку.

- На неё накинули петлю и буквально переламывали ей шею, у бедной собачки из носа, из рта бежала кровь, потом она легла без дыхания вся в крови. Эти изверги долго стояли в ожидании поймать других собак и затирали кровь от этой собачки, - рассказала Екатерина.

По ее словам, собака жила с другими псами в этом районе давно - у них даже была будка. Животные охраняли территорию двора, но лаяли лишь на других собак, на людей никогда не нападали.

В самом фонде вину своих сотрудников отрицают. Президент фонда Алена Казакова заявила, что собаку задушили случайно во время драки сотрудников с местными жительницами, которых Казакова назвала «бабами», «идиотками» и «зоошизами».

Как рассказала президент фонда, в администрацию района поступила заявка с информацией о нападении этой собаки на ребенка. Когда бригада ловцов прибыла на место, на них с кулаками накинулись местные жительницы. Сотрудникам фонда пришлось отбиваться от женщин, на собаке в это время была самозатягивающаяся петля. Казакова уверяет, что если бы ловцам не пришлось защищаться от «баб», животное бы не погибло.