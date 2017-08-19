Американское посольство назвало имя нового генерального консула в Екатеринбурге

Пол М. Картер надеется ближе познакомиться с жителями и историей уральской столицы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.08.2017

Имя приемника Маркуса Микели стало известно вчера, 19 августа. В ходе празнования Дня города в Екатеринбурге. Пол М. Картер принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику основателям столицы Урала.

- Вновь прибывший Генконсул США в Екатеринбурге Пол М. Картер возложил цветы на памятник Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину в честь Дня города. В ходе своего пребывания Генеральный консул надеется поближе познакомиться с жителями Екатеринбурга, богатой историей и уникальными достопримечательностями этого города, - сообщили в консульстве.

Напомним, о том, что бывший генконсул Маркус Микели покидает свой пост, стало известно четвертого июля.

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