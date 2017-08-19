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День города продолжается: в Екатеринбурге устроили карнавальное шествие

День города продолжается: в Екатеринбурге устроили карнавальное шествие
16+
Фото: Екатеринбург.рф
Фестиваль начался с прогулки артистов и горожан вдоль набережной.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.08.2017

В продолжение празднования 294-летия уральской столицы, Литературный квартал превратился в самый большой в городе театр под открытым небом. Именно здесь прошел V Фестиваль театрализованных представлений "Лица улиц".

Фестиваль начался с карнавального шествия. Жизнерадостная череда артистов, музыкантов, фантастических персонажей и горожан прошла от памятника Пушкину до проспекта Ленина, вдоль набережной Городского пруда.

Для гостей мероприятия работали три сценические площадки: перед Камерным театром, летняя эстрада Литературного квартала и двор дома-музея Ф.М. Решетникова, на которых выступили 15 театральных коллективов.

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Евгений Стоянов, 20.08.2017, 18:58
Тэги: Развлечения, Жизнь в городе
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