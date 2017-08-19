На Серовском тракте в лобовом столкновении с легковушкой погиб мотоциклист

От полученных травм мужчина умер на месте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.08.2017

В ходе аварии, произошедшей вчера,19 августа, на 184 км трассы Екатеринбург – Серов погиб один человек и двое пострадали. ДТП случилось около часа дня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

По данным областной Госавтоинспекции, 50-летний водитель мотоцикла Honda не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с автомобилем Opel Astra. Мотоциклист погиб на месте. Водителя и пассажира легковушки доставили в ближайшую больницу с различными травмами.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, недавно в Екатеринбурге также случилось смертельное ДТП с участием мотоцикла.



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