На следующей неделе Екатеринбург ожидает 30-градусная жара

Согласно прогнозам синоптиков, самыми теплыми днями станут четверг и пятница.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.08.2017

Синоптики обещают столице Урала беспрецедентную, для этого времени года, погоду.

По данным Уралгидометцентра, в Екатеринбурге начнется потепление уже с понедельника.

Днем столбики термометра покажут 25 градусов Цельсия, осадков, при это, не ожидается. Во вторник и среду воздух прогреется до 28 и 29.

Самыми теплыми днями предстоящей недели станет четверг и пятница. В этот день жителей Екатеринбурга ждет настоящая жара. Ожидается 30 градусов тепла.

К субботе температура воздуха опустится до комфортных 24 градусов.

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