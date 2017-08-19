Налетел на бордюр и улетел в забор: в аварии на Юго-Западе пострадали четыре человека

Водитель имеет 11-летний стаж.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.08.2017
Минувшей ночью, 20 августа, в районе 16-го дома на Серафимы Дерябиной произошло ДТП, в котором пострадали пассажиры легковушки.
Как сообщили в ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу, 32-летний водитель машины Citroen С 4 ехал по улице Серафимы Дерябина со стороны Репина в сторону Шаумяна. Он не справился с управлением, после чего налетел на бордюр и врезался в забор.
В результате ДТП пострадали четыре пассажира иномарки. С различными травмами они были госпитализированы.
По данным инспекторов, мужчина, сидевший за рулем имеет 11-летний стаж вождения.
- Сейчас ГИБДД устанавливает все обстоятельства случившегося.
- Напомним, сегодня ночью на проспекте Космонавтов произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход.
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