Налетел на бордюр и улетел в забор: в аварии на Юго-Западе пострадали четыре человека

Водитель имеет 11-летний стаж.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.08.2017

Минувшей ночью, 20 августа, в районе 16-го дома на Серафимы Дерябиной произошло ДТП, в котором пострадали пассажиры легковушки.

Как сообщили в ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу, 32-летний водитель машины Citroen С 4 ехал по улице Серафимы Дерябина со стороны Репина в сторону Шаумяна. Он не справился с управлением, после чего налетел на бордюр и врезался в забор.



В результате ДТП пострадали четыре пассажира иномарки. С различными травмами они были госпитализированы.

По данным инспекторов, мужчина, сидевший за рулем имеет 11-летний стаж вождения.

Сейчас ГИБДД устанавливает все обстоятельства случившегося.

Напомним, сегодня ночью на проспекте Космонавтов произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!