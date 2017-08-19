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Ночью на проспекте Космонавтов был насмерть сбит пешеход

Ночью на проспекте Космонавтов был насмерть сбит пешеход
16+
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Четырнадцатая ехала в сторону Верхней Пышмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.08.2017

В ночь с 19 на 20 августа в Екатеринбурге произошло ДТП с участием пешехода. Мужчина погиб на месте.

По предварительной информации, 21-летний водитель «ВАЗ 2114», двигаясь по проспекту Космонавтов со стороны Бакинских Комиссаров в сторону Верхней Пышмы, сбил мужчину, переходившего дорогу. ДТП случилось в 00:45.
Стаж водителя составляет три года, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, с целью установить все обстоятельства трагедии.

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Евгений Стоянов, 20.08.2017, 13:03
Тэги: ДТП, ГИБДД, Смерть
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