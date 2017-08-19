Ночью на проспекте Космонавтов был насмерть сбит пешеход

Четырнадцатая ехала в сторону Верхней Пышмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.08.2017

В ночь с 19 на 20 августа в Екатеринбурге произошло ДТП с участием пешехода. Мужчина погиб на месте.

По предварительной информации, 21-летний водитель «ВАЗ 2114», двигаясь по проспекту Космонавтов со стороны Бакинских Комиссаров в сторону Верхней Пышмы, сбил мужчину, переходившего дорогу. ДТП случилось в 00:45.

Стаж водителя составляет три года, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.



Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, с целью установить все обстоятельства трагедии.

Недавно на трассе около Брезовского ДТП, также, закончилось гибелью пешехода.

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