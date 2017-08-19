Сергей Собянин назвал идею переноса столицы из Москвы за Урал «гениальной»

Авторам проекта глава "златоглавой" ответил через соцсеть.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.08.2017

Напомним, "Доктрину размосквичивания" разработал Институт демографии, миграции и регионального развития. Эксперты-демографы предлагают перенести столицу за Урал. По их мнению это необходимо для сохранения геополитических преимуществ страны. Доктрина была направлена президенту России Владимиру Путину.

Накануне об идее размосквичивания высказался мэр Москвы Сергей Собянин.

- Перенести столицу на Дальний Восток - "гениальная" идея. Потратить триллион-другой, чтобы чиновников сослать на 8 тысяч км от 110 миллионов россиян, проживающих в европейской части, - написал глава российской столицы у себя на странице в соцсети.



Как можно увидеть из комментариев, большинство подписчиков Собянина не оценили доктрину. Некоторые отреагировали достаточно эмоцианально. Хотя, пользователь Петр Ховенталь считает, что это могло бы помочь решить проблему перенаселения Москвы.

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