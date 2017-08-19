Слишком активно добивался близости: в Свердловской области женщина ударила ножом бывшего ухажера

О происшествии полицейские узнали от медиков.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.08.2017

В Артемовском полицейские задержали местную жительницу, ударившую ножом бывшего возлюбленного. По ее словам мужчина был слишком настойчив в своем желании возобновить отношения.

О преступлении полицейским сообщили врачи. Как рассказал потерпевший, удар ножом он получил в ходе конфликта в квартире на улице Паровозников.

Под предлогом попросить закурить мужчина зашел в гости к своей соседке, с которой он раньше состоял в романтических отношениях. Желая возобновить отношения он начал настаивать на близости. Устав слушать бывшего ухажера женщина начала его выпроваживать. Однако ее попытки оказались безуспешными.

Тогда хозяйка квартиры припугнула мужчину, что ударит его ножом, но потерпевший в это не поверил, после чего женщина нанесла удар ножом в грудь.

После инцидента полицейские возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека".

Как сообщили в ОМВД по Артемовскому району, раньше к уголовной ответственности женщина не привлекалась и характеризуется положительно. Свою вину она признает.

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