В Екатеринбурге в День города полицейские зафиксировали 20 случаев хулиганства

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.08.2017
Во время празднования 294-й годовщины уральской столицы, безопасность на улицах города обеспечивали полицейские, военнослужащие Росгвардии, сотрудники ЧОПов, а также добровольные народные дружины.
Однако правонарушений все-таки избежать не удалось.
- В отношении 20 лиц были составлены административные протокола по статье 20.1 КоАП РР (мелкое хулиганство), - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Свердловской области. По словам полицейских, грубых нарушений в ходе празднования зафиксировано не было.
По данным полиции в празднике приняли участие более 1 миллиона жителей и гостей города.
- Посмотреть репортаж с вечерних событий Дня города, а также увидеть как праздник отмечали горожане в соцсетях, можно в нашем репортаже. Также, "Наша Газета" вела онлайн-трансляцию салюта.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!