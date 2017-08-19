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В Екатеринбурге в День города полицейские зафиксировали 20 случаев хулиганства

В Екатеринбурге в День города полицейские зафиксировали 20 случаев хулиганства
16+
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Свердловской области
Праздник посетили более миллиона человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.08.2017

Во время празднования 294-й годовщины уральской столицы, безопасность на улицах города обеспечивали полицейские, военнослужащие Росгвардии, сотрудники ЧОПов, а также добровольные народные дружины.

Однако правонарушений все-таки избежать не удалось.

- В отношении 20 лиц были составлены административные протокола по статье 20.1 КоАП РР (мелкое хулиганство), - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Свердловской области. По словам полицейских, грубых нарушений в ходе празднования зафиксировано не было.

По данным полиции в празднике приняли участие более 1 миллиона жителей и гостей города.

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Евгений Стоянов, 20.08.2017, 15:18
Тэги: Происшествия, Фото, Жизнь в городе
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