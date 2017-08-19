Во время драки в Хабаровске погиб чемпион мира по пауэрлифтингу

Предположительно причиной смерти пауэрлифтера стала черепно-мозговая травма.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.08.2017

ЧП случилось утром, 20 августа, возле одного из кафе в центре города. Погибшим оказался чемпион Мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев.

В youtube появилась видеозапись драки. На ней видно как двое мужчин выясняют отношения на кулаках. После удара ногой в голову "с вертушки", Андрей Драчев упал, ударившись головой об асфальт, однако его оппонент на этом не остановился, а продолжил наносить удары своему сопернику. После этого в драку вмешались сотрудники охраны кафе.



Андрей Драчев скончался в больнице, по предварительной версии от ЧМТ.

Оппонент Драчева поспешил скрыться с места происшествия. В региональном отделении следственного комитета сообщили, что установили его личность. Это 26-летний мужчина, сейчас ведется его поиск.

Следователями возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

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