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Во время драки в Хабаровске погиб чемпион мира по пауэрлифтингу

Во время драки в Хабаровске погиб чемпион мира по пауэрлифтингу
16+
Фото: скриншот видео youtube/AmurMedia
Предположительно причиной смерти пауэрлифтера стала черепно-мозговая травма.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.08.2017

ЧП случилось утром, 20 августа, возле одного из кафе в центре города. Погибшим оказался чемпион Мира и Европы по пауэрлифтингу  Андрей Драчев.

В youtube появилась видеозапись драки. На ней видно как двое мужчин выясняют отношения на кулаках. После удара ногой в голову "с вертушки", Андрей Драчев упал, ударившись головой об асфальт, однако его оппонент на этом не остановился, а продолжил наносить удары своему сопернику. После этого в драку вмешались сотрудники охраны кафе.

Андрей Драчев скончался в больнице, по предварительной версии от ЧМТ.

Оппонент Драчева поспешил скрыться с места происшествия. В региональном отделении следственного комитета сообщили, что установили его личность. Это 26-летний мужчина, сейчас ведется его поиск.

Следователями возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

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Евгений Стоянов, 20.08.2017, 16:18
Тэги: Происшествия, Смерть, Фото
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