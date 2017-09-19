С дипломом, но без опыта: 77% свердловских компаний не стремятся брать на работу молодежь

Работодатели не заинтересованы в обучении новичков.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.09.2017

Российские компании стали еще меньше брать на работу молодых специалистов. Это касается и тех, у кого есть диплом вуза. Если в 2015 году 11% компаний игнорировали при приеме на работу новичков, то сейчас таких работодателей уже 26%, сообщает "HeadHunter".

В Свердловской области только 33% компаний готовы взять на работу "зеленых" специалистов. Основная причина – амбициозность и большие заработные ожидания кандидатов без опыта.

При этом молодые люди обладают недостаточным количеством навыков для работы, а их средний заработок составляет около 29 000 рублей.

– Большинство опрошенных руководителей утверждают, что новым сотрудникам требуется большой срок на обучение. Поэтому проще взять опытного человека, чтобы не терять драгоценное время. А если же работодатель и готов обучать новичков, то еще одной причиной отказа служит потенциальное сокращение штата и отсутствие нужды в новых кандидатах на ближайший год. При этом меньше всего работодателей пугают возможные ошибки со стороны неопытных работников – с этим готовы мириться 91% респондентов, – заявила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина.

Меньше всего специалисты без опыта нужны в области "Искусство, медиа", "Спорт, фитнесс" и "Топ-менеджмент". А больше всего в Свердловской области молодых специалистов ждут в областях "Продажи", "Банки" и "Административный персонал".

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