Чиновники и общественники проинспектировали незаконную свалку на ЕКАДе, где до этого задержали пикетчиков

Процесс утилизации свалки осложняется ее постоянным задымлением.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.09.2017

Председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Егор Свалов, представители природоохранной инспекции и общественники из Общероссийского народного фронта сегодня, 20 сентября, побывали на несанкционированной свалке на 12-м километре ЕКАДа.

Напомним, в минувшую субботу на 12-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги полиция задержала нескольких молодых людей. Они проводили на территории свалки несанкционированный пикет, пытаясь привлечь внимание общественности к проблеме утилизации бытовых отходов.

- Муниципальная природоохранная инспекция приступила к обследованию территории, составлению актов, - приводит слова Егора Свалова официальный сайт мэрии Екатеринбурга. - Органы местного самоуправления не наделены полномочиями экологического контроля, но могут фиксировать нарушения.

По словам представителей фирмы, в пользовании которой находится участок, они о таком положении дел не знали.

– Здесь выявлен арендатор - московская фирма, которая взяла эту землю в аренду, - рассказал эксперт регионального отделения ОНФ Илья Ковтун. – По их словам они не в курсе, что здесь происходит, но в ОНФ этой информации не верят.

Сейчас на территорию свалки завезли землю, чтобы потушить возгорание.

Ранее суд вынес решение о закрытии свалки и о восстановлении нарушенной почвы, теперь общественникам необходимо добиться выполнения этих требований.

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