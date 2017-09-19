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До конца года всю территорию парка Маяковского оборудуют видеокамерами

До конца года всю территорию парка Маяковского оборудуют видеокамерами
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Фото: архив НАШЕЙ
Такое решение было принято в связи с проведением в Екатеринбурге игр ЧМ по футболу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.09.2017

До конца 2017 года в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге появится 98 видеокамер. Предполагается, что после монтажа нового оборудования, под видеонаблюдением окажется вся территория парка.

Об этом стало известно сегодня, 20 сентября, в ходе заседания гордумы.

– Дополнительно приобретены 60 видеокамер, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца 2017 года. С вводом в действие вышеуказанных мощностей "мертвых" зон в парке практически не останется, — приводит слова исполняющего обязанности руководителя ЦПКиО Геннадия Заусова Znak.com.

По словам Заусова, сейчас на территории парка работает 38 видеокамер наружного наблюдения. Но эта система обеспечивает наблюдение за состоянием обстановки лишь на 60%.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Стоянов, 20.09.2017, 20:41
Тэги: Жизнь в городе, ЧМ-2018
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Горожанин20 сентября 2017, 21:36
его бы "парк" этот туалетами оборудовали, дорожками ,освещением ,аттракционами современными, дизайном ландшафтным , а так это недопарк привет начала 60 годов . позор столице Урала.
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