Ливневку Екатеринбурга почистили в преддверии сезона дождей

Летом 2017 года улицы города постоянно затапливало, что мгновенно вызывало пробки.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.09.2017
Специалисты МБУ "Водоотведение и искусственные сооружения" провели сезонную очистку городской системы ливневой канализации, сообщает администрация.
– Рабочие прочистили 5 тысяч 400 метров магистральных и 2 тысячи 448 метров поперечных сетей дождевой канализации от засора, – сообщает сайт мэрии.
Также в городе привели в порядок 497 дождеприемных колодцев и установили 34 крышки и решетки.
Помимо этого, специалисты отремонтировали 126 погонных метров ограждений, а также вымыли 775 кв.м шумозащитных экранов и подпорных стенок.
- Напомним, что летом 2017 года ливневая канализация Екатеринбурга не справлялась с дождями.
- Улицы города постоянно затапливало, что мгновенно вызывало пробки.
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