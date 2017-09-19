На газификацию Свердловской области выделят более миллиарда рублей

При этом до конца года построят 23 газопровода.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.09.2017

К 2021 году количество жилых домов Свердловской области, подключенных к газовому оборудованию, должно быть увеличено как минимум вдвое. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на заседании кабинета министров.

– Задача стоит следующая – к 2021 году количество жилых домов, для которых будет создана техническая возможность подключения к газораспределительным сетям, должно вырасти более чем в два раза. А наша ближайшая задача – не затягивая, ввести в эксплуатацию все завершенные газопроводы, – приводит слова Куйвашева департамент информационной политики.

По итогам 2016 года в регионе сохраняется положительная динамика увеличения уровня газификации сельской местности. Показатель вырос с 17,9%, до 18,3%.

В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию около 534 километров сетей, а общий объем вложений на газификацию области составит более миллиарда рублей.

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