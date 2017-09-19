Спасатели и следователи не могут добраться до тела.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.09.2017
На перевале Дятлова в Свердловской области погиб турист, сообщили в областном управлении Следственного комитета.
Сообщение о гибели мужчины, который находился в районе перевала Дятлова, поступило днем 18 сентября. Следователи и сотрудники МЧС выехали к месту обнаружения тела, однако добраться до него не смогли:
– В связи с труднодоступностью места, в котором произошел указанный инцидент, добраться до него пока не представляется возможным, в связи с чем необходимо привлечение специальной техники, – сообщили в ведомстве.
Сейчас решается вопрос о привлечении такой техники, после чего сотрудники правоохранительных органов приступят к выяснению обстоятельств смерти мужчины. Идет доследственная проверка.
- Перевал Дятлова известен печально: в 50-е годы прошлого века здесь при загадочных обстоятельствах погибла группа туристов – студентов УПИ. Точные причины трагедии неизвестны до сих пор.
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В январе прошлого года на перевале обнаружили тело мужчины, который лежал в хижине. На труп наткнулись туристы, которые проходили мимо. Погибший оказался жителем Челябинской области.
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В том же месяце спасатели на вертолете эвакуировали туриста, который получил обморожение во время одиночного путешествия в районе перевала Дятлова.
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Летом прошлого года вертолет МЧС эвакуировал группу туристов, застрявших на перевале Дятлова из-за туриста, который получил травму при падении с квадроцикла.