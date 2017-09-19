Спасатели и следователи не могут добраться до тела.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.09.2017

На перевале Дятлова в Свердловской области погиб турист, сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Сообщение о гибели мужчины, который находился в районе перевала Дятлова, поступило днем 18 сентября. Следователи и сотрудники МЧС выехали к месту обнаружения тела, однако добраться до него не смогли:

– В связи с труднодоступностью места, в котором произошел указанный инцидент, добраться до него пока не представляется возможным, в связи с чем необходимо привлечение специальной техники, – сообщили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос о привлечении такой техники, после чего сотрудники правоохранительных органов приступят к выяснению обстоятельств смерти мужчины. Идет доследственная проверка.