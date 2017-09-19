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ОСАГО стало доступнее: в Екатеринбурге эксперты рассказали, как нововведения в системе страхования помогают водителям

ОСАГО стало доступнее: в Екатеринбурге эксперты рассказали, как нововведения в системе страхования помогают водителям
16+
Фото: Марина Подкорытова / "Наша Газета"
В РСА подсказали, как бороться, если вам отказали в оформлении полиса.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.09.2017

Эксперты рассказали о ситуации с полисами обязательной автогражданской ответственности в Свердловской области и УрФО. На пресс-конференции в "Интерфакс-Урале" представители банка, РСА и прокуратуры уточнили, что проблем в заключении договоров по ОСАГО возникать сейчас не должно.

Глава РСА по УрФО Вячеслав Тарасов рассказал, что за 2017 году величина выплат по ОСАГО была не одинакова по региону. Например, в Свердловской области – это 79146 рублей, Челябинская пока лидирует – 94562, в Курганской – 72542, Тюменской – 61421, в Ханты-Мансийском автономном округе – 60667. В среднем, по России – 78 тысяч. В Челябинской области повышенные суммы эксперты связывают с распространенными автомошенничествами. 

Правоохранительные органы занялись и автомошенниками, и страховыми

Как отметил заместитель начальника управления генпрокуратуры РФ в УрФО Владимир Дроздецкий, в июне в Екатеринбурге под председательством заместителя генпрокурора РФ Юлия Пономарева прошло межведомственное совещание, посвященное борьбе со страховыми мошенничествами в Уральском регионе. 

– Были озвучены вопросы от РСА, автомобилистов, обсудили опасность страхового мошенничества и другие проблемы ОСАГО. После этого были проведены массовые проверки и страховых компаний, и местных органов власти. В итоге стали организовывать в два раза больше судов по жалобам. Например, жаловались на массовый отказ в возбуждении дел в связи с недостаточным количеством материалов. За 3 месяца в УрФО 160 отказов отменили, завели по части из них уголовные дела, – отметил Дроздецкий.

Он также уточнил, что в ГУВД городов были созданы спецотделы, которые занимаются вопросами мошенничества по ОСАГО.

Жалобы на страховые продолжают поступать

Как рассказал начальник управления службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в УрФО Сергей Кокоулин, к ним за первую половину 2017 года поступило 3900 обращений по ОСАГО, 8% (300) из них касаются навязывания допуслуг и дополнительных полисов, а также отказов в заключении договора. При этом за этот период 2016 года поступило 2400 жалоб (460 из них за отказы).

– Количество жалоб сократилось благодаря появлению системы электронных полисов. При этом есть и обращения по проблемам с электронными полисами, их более 600. В апреле-мае 2017 года была проведена проверка крупных страховых компаний по всем жалобам, им выдали предписания. Но критического роста количества обращений нет, – уточнил он.

Напомним, с 1 января 2017 по всей стране была введена обязательная продажа электронных полисов ОСАГО при автостраховании. Полис можно оформить на сайте определенной страховой компании, указав все данные автовладельца и машины. При этом если вдруг у страховщика закончились полисы или квоты на их выдачу, по закону, клиента переправляют на сайт другой компании.

Сложности при оформлении полисов

Несмотря на принятые меры, автовладельцы продолжают жаловаться на сложности при попытке получить ОСАГО: страховые агенты отказываются заключать договоры с начинающими водителями, не хотят страховать японские "праворульки", а также автомобили "в возрасте", пытаются продать дополнительный полис на страхование жизни или имущества. С электронными полисами возникают, чаще всего, технические проблемы.

С 1 августа 2017 года в Свердловской области на сайте РСА запущен "Е-гарант" – аналог системы единого агента по продаже полисов ОСАГО. 

– Система "Е-Гарант" по номеру ПТС подбирает автовладельцу удобные страховые компании,  тут же заключается договор в электронном виде, оплата, полис присылают на электронную почту. Главный плюс – доступность полиса, бывают технические проблемы при оформлении, работаем над ними, – уточнил руководитель представительства Российского союза автостраховщиков в Уральском федеральном округе Вячеслав Тарасов.

Как вернуть навязанный полис

Как он пояснил, если не удается получить полис у агента или он навязывает допуслугу, надо обращаться напрямую в выбранную страховую компанию с заявлением, лучше за месяц до срока окончания действия вашего нынешнего ОСАГО. Подать туда два заявления, на втором, которое возьмете себе, – проставить печать с датой. В течение 30 дней они рассматривают заявление и либо отказывают вам, либо оформляют полис. Если договор не заключают – тогда обращаться в РСА, в контролирующий орган ЦБ РФ с жалобой. 

– Если автовладельцу уже навязали оформление дополнительного полиса, в течение 5 дней с момента заключения договора он может спокойно написать в страховую компанию отказ и аннулировать полис без потери средств. Если же ему отказывают – повод для жалобы в РСА или в Банк РФ, – посоветовал Тарасов.

Он также отметил, что все больше автомобилистов выбирают система "натурального возмещения" по ОСАГО, когда страховая в сервисе, с которым у нее заключен договор, полностью ремонтирует пострадавший в ДТП автомобиль, а не выплачивает водителю деньги.

– Тут своя сложность: не у всех страховых есть договоры с автомастерскими, не все имеют соответствующие качество и стоимость работ, услуг, деталей. Это происходит по соглашению с автовладельцем, – отметил Тарасов. 

Водители жалуются на проблемы с подсчетом по КБМ

Часто возникает и вопрос по коэффициенту безаварийного вождения, так называемому КБМ: в 2017 году поступило 1500 жалоб на страховые по УрФО.

– Чтобы решить этот вопрос, надо написать заявление и отнести его в офис к страховщику, где проведут проверку по общей базе РСА. Если жалоба подтвердиться, то можно восстановить КБМ-премию. Автовладельцы часто жалуются на заниженный коэффициент и непредоставление скидки. Страховая заявление должна рассмотреть в течение 5 дней. При этом больше половины случаев – это вина автовладельцев. Кто-то теряет год, не оформляя ОСАГО, меняет права на новые. Женщины в браке меняют фамилию – тут уже заводятся новые данные, теряется КБМ, – отметил Тарасов.

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Марина Подкорытова, 20.09.2017, 18:24
Тэги: Авто, Жизнь в городе
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